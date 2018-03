Pub

O lateral direito jogou no Sporting e no Sp. Braga. Este sábado vai torcer pelos leões e acredita que o jogo será resolvido com um golo de Bas Dost

Disputou (e perdeu) duas finais europeias, uma pelo Sporting de Braga frente ao FC Porto em Dublin e outra em Alvalade pelo Sporting diante do CSKA Moscovo. Mas, para chegar a esse jogo, houve um futebolista que ficou imortalizado como o herói de Alkmaar: precisamente Miguel Garcia, que vai ser mais um adepto do Sporting neste sábado. Aos 35 anos, o adeus à modalidade está prestes a ser consumado enquanto termina a licenciatura em Gestão Imobiliária.

Sporting de Braga e Sporting jogam hoje numa altura em que o terceiro lugar está ainda em disputa e com muitas trocas de acusações pelo meio em que parece que o estatuto de terceiro grande estará no epicentro da polémica. Como já jogou pelos dois clubes, acredita que há caminho para percorrer em relação a este ponto?

Em termos de condições de trabalho, de staff técnico e de departamento médico os dois clubes estão muito equiparados e nivelados por cima, pois não falta nada. A grande diferença está nos orçamentos, porque o Sporting de Braga não pratica os mesmos ordenados que o Sporting, que tem um orçamento maior. E isso reflete-se na qualidade. Este é, possivelmente, o aspeto mais crítico que o Sporting de Braga terá de resolver para se conseguir equiparar aos três grandes. Mas, se Sporting de Braga e Sporting apresentarem as mesmas condições a um jogador, claro que ele prefere o Sporting porque normalmente tem mais visibilidade e outros objetivos maiores, que passa por tentar ser campeão e disputar a Liga dos Campeões. O Sporting de Braga não é um candidato assumido, é uma equipa que tem o quarto lugar garantido e que tenta chegar ao terceiro ou ao segundo lugar. Eventualmente, poderá lutar pelo título...

Abel Ferreira foi seu colega no Sporting e disputou a posição de lateral direito consigo em Alvalade. Acredita que com o Abel e a ambição do presidente António Salvadoro Sp. Braga pode atingir o objetivo de ser campeão a médio prazo?

O Abel já deu provas de ser um excelente treinador e ele melhor do que ninguém conhece o Sporting de Braga, não sei é se consegue acompanhar equipas de um orçamento superior. Ao ter um orçamento mais baixo é complicado competir com Sporting, Benfica ou FC Porto. Esse pode ser um objetivo...

O presidente António Salvador já disse que quer ser campeão neste mandato...

Pois... não digo que seja impossível, mas é muito difícil, porque até, pelo que referi atrás, um futebolista prefere jogar nos três grandes... mas há milhares de jogadores e com muita qualidade. O Boavista foi campeão sem ter um orçamento como o dos três grandes, mas com um plantel de qualidade. Eventualmente, numa situação dessas pode acontecer, mas em condições normais acho muito difícil.

Fazendo a comparação entre condições para o dia-a-dia dos dois clubes, consegue pormenorizar um pouco, visto que tem um conhecimento detalhado?

Não podemos comparar a Academia de Alcochete com os campos que o Sp. Braga tem à disposição, mas mesmo esses dois campos têm relva de grande qualidade. Não há uma diferença muito grande... posso dizer-lhe que o melhor fisioterapeuta com quem trabalhei até hoje é do Sporting de Braga, o Francisco Miranda. Digo eu e dizem centenas de jogadores que passaram por lá. Ele é uma máquina.

Talvez outra disparidade entre os dois clubes seja a dimensão da massa associativa...

Sim, claro. Havia uma grande diferença e isso notava-se nos jogos fora. Mas, se calhar, o Sp. Braga foi o clube que, em proporção, nos últimos anos mais cresceu. Inclusivamente, até em comparação com o Sporting. Antes em Braga havia mais benfiquistas...

E agora já há braguistas?

Exatamente. Nos últimos seis, sete anos foi desenvolvida uma operação de marketing muito forte, o que fez que o clube ganhasse mais sócios e que o estádio tivesse subido as assistências. Foi feito um trabalho muito bom, em geral nos últimos anos o Sporting de Braga deu um salto.

Mas quando representava o Sporting de Braga notava que quando defrontava o Benfica na Pedreira havia mais benfiquistas nas bancadas?

Não, não. Há muitos anos é que a maioria era largamente benfiquista. Quando eu joguei lá já se notava bastante o apoio dos bracarenses nas bancadas.

E, neste jogo, vai torcer pelo Sporting ou pelo Sporting de Braga, treinado por um antigo colega seu?

Este sábado sou sportinguista. Quero que o Sporting ganhe, sou sportinguista desde pequeno. Mas quando o Sp. Braga joga contra outras equipas torço pelo Sp. Braga.

Se quer ainda ser campeão, o Sporting está obrigado a ganhar...

Sim, na minha opinião o Sporting vai ganhar pela margem mínima, mas vai passar por muitas dificuldades porque o Sporting de Braga está a realizar um ótimo campeonato.

Já que abriu a porta, é capaz de dizer quem marca e qual será o resultado?

Marca sempre o mesmo, é o Bas Dost [risos]. Acho que vai ficar 1-0 para o Sporting.

Mas se o Sporting de Braga ganhar fica a um ponto do Sporting. Poderá ainda conseguir o terceiro lugar?

Sim, se o Sp. Braga vencer tem margem e capacidade para ficar em terceiro. O Sporting, para além do campeonato, está em mais duas provas, vai haver desgaste e se calhar opções a fazer porque se perder ficará, previsivelmente, a oito pontos do primeiro lugar e com outros objetivos é possível que direcione os jogadores mais importantes para outras competições e deixar um bocadinho de parte o campeonato.

Esta conversa tem passado um bocadinho ao lado do clima de guerrilha verbal entre os dois clubes e os seus presidentes. Mas, pela sua experiência, quando a bola começar a rolar este mau ambiente vai pesar?

Não, não, nada disso.

Há muita gente que diz que o Sporting de Braga tem sempre mais vontade de ganhar ao Sporting do que aos outros dois grandes. Isso é verdade?

Não. Na minha opinião, quando eu estava lá, havia mais vontade de ganhar ao Benfica do que ao Sporting. Agora, não sei. Neste momento, talvez tenham mais vontade de vencer o Sporting porque é a equipa que está mais perto, mas a motivação nestes jogos está sempre mais alta. Contra um grande há sempre motivação extra.

E o Miguel, ainda joga?

Estive a recuperar de uma lesão num pé e dificilmente volto a jogar. Neste momento, estou a terminar a licenciatura em Gestão Imobiliária.