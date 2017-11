Pub

Equipa de Guardiola bate Huddersfield por 2-1 e soma recordes. Em Espanha, manda o Barcelona: 1-1 em Valência

A autoridade do Manchester City na Liga inglesa também se pode revelar num triunfo pela margem mínima: ontem, venceu no terreno do Huddersfield, por 2-1, num jogo em que marcou todos os golos. Foi a 18.ª vitória consecutiva, 12 em 13 jogos do campeonato.

O futebol da equipa de Pep Guardiola é refinado, mas há dias em que precisa de ser pragmático. Sobretudo em dias que nem começam bem. Otamendi teve uma infelicidade e marcou na própria baliza sobre o intervalo (45 minutos). Mas a arte dos citizens tem muitos intérpretes, e seguramente que Aguero é um deles, mesmo que tenha de ser de penálti. Foi assim que, logo no recomeço (47), o City empatou e preparou o assalto ao resultado mais comum da temporada - a vitória. Que acabaria por chegar aos 84, com mais um golo de Sterling. O avançado inglês registou o 12.º remate certeiro nos 18 jogos em que participou em 2017-2018 e alcançou a melhor média goleadora da carreira.

Com este triunfo, o Manchester City chegou aos 37 pontos em 13 jogos, a melhor arranque de sempre na Liga inglesa (apenas concedeu um empate). E já leva 18 vitórias consecutivas em todas as provas, com 11 sucessos de seguida na Premier League. No total, são 26 jogos nesta época sem derrotas.

Também por um golo venceu o Arsenal. E, no caso do jogo em Burnley, foi mesmo um só golo e ao minuto 90: marcou o inevitável Alexis Sánchez, de penálti. Nota para o Everton, que se vai afundando na tabela. Ontem, foi goleado (1-4) em Southampton e já soma 28 golos sofridos. Pior, só em 1958-59 - há 59 anos, tinha sofrido 40.

Guedes trava Barça e lesiona-se

O grande jogo deste fim de semana em Espanha era o Valência-Barcelona. Os da casa (com Guedes a titular e Rúben Vezo a entrar para o lugar do lesionado Garay) podiam questionar a superioridade do Barça, e chegaram mesmo a fazê-lo adiantando-se no resultado. Marcou Rodrigo (60), que já foi do Benfica tal como o homem que lhe preparou a finalização: Gonçalo Guedes. O avançado português, no entanto, ficou a saber que só deverá voltar em 2018, depois de ter concluído o encontro com uma fissura num pé. Atrás no resultado, mas Messi e companhia, o Barcelona reagiu. O argentino armou um passe milimétrico para Jordi Alba concretizar com classe na cara de Neto (82).

Em França, manda o Paris-Saint Germain, que, ante o Mónaco, no Principado, chegou a 2-0 (Cavani e Neymar, de penálti), mas João Moutinho deixou tudo muito próximo no resultado. O PSG lidera com nove pontos de avanço sobre os segundos classificados, o Lyon e o Mónaco. O Olympique chegou-se à frente com grande estrondo, ao golear fora sobre o Nice. Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon chegou à goleada com dois golos de Depay e outros tantos de Cornet, mais um de Maolida.

Em Itália, o Nápoles resiste na frente depois de vencer fora a Udinese com um golo de Jorginho, na recarga a um penálti que o próprio tinha batido. Inter e Juventus seguem na perseguição.