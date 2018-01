Pub

Antigo parceiro do português Frederico Silva em juniores (ganharam Roland-Garros e US Open), Edmund chega às meias-finais e bate à porta da elite mundial

A primeira vez que a generalidade dos adeptos portugueses ouviu falar de Kyle Edmund foi já há uma mão-cheia de anos, quando Frederico Silva ganhou a competição de pares em dois torneios juniores do Grand Slam - US Open de 2012 e Roland-Garros em 2013 - ao lado do tenista britânico. Cinco anos depois, Kyle Edmund é um nome amplificado à escala global como a nova grande sensação do ténis britânico, após ter carimbado ontem, no Open da Austrália, a sua primeira presença nas meias-finais de um Grand Slam senior.

Filho de mãe sul-africana e pai galês, o jovem tenista nascido em Joanesburgo, na África do Sul, há 23 anos (mas radicado em Inglaterra desde os 3), parece estar a completar o processo de ascensão à elite do ténis mundial. Edmund surgiu neste primeiro grande torneio do ano mais forte do que nunca, com um golpe de direita que já é catalogado por muito boa gente como "a melhor direita do circuito" - como referiu ontem o sueco Mats Wilander, antigo número 1, na reação à vitória de Edmund sobre o número três mundial, o búlgaro Grigor Dimitrov, em quatro sets (6-4, 3-6, 6-3 e 6-4), nos quartos-de-final.

A vitória de Edmund serviu para reforçar a nota de um torneio marcado por inúmeras surpresas (ainda ontem caiu também o primeiro cabeça-de-série Rafael Nadal - ver caixa) e para reavivar o entusiasmo dos adeptos britânicos, que tinham visto o seu principal representante, Andy Murray, anunciar a desistência antes da prova devido à recaída da lesão na anca.

Edmund, atualmente no 49.º lugar do ranking mundial, é o primeiro britânico que não Murray a chegar às meias-finais de um Grand Slam desde 2004 (ano em que Tim Henman foi semifinalista em Roland-Garros e no US Open). E coloca-se agora perante uma tarefa histórica que nem o próprio Any Murray conseguiu cumprir: tornar-se o primeiro tenista das ilhas britânicas a ganhar o Open da Austrália desde Fred Perry, há 84 anos (1934).

O jovem Edmund não se amedronta perante a dimensão da história. "Temos de acreditar. É por isso que estou aqui. Cada vez que entro em court acredito que vou ganhar." Essa renovada força mental é, de resto, um dos fatores apontados para a melhoria do jogo de Edmund nos últimos tempos, sob orientação de uma nova dupla de treinadores composta pelo sueco Frederik Rosengren e pelo britânico Mark Hilton. "Falámos muito sobre isto. Jogar para ganhar, não para evitar perder. Ter coração e cabeça para ultrapassar os momentos difíceis", explicou o sueco ao The Guardian.

"Agora já percebo como é que Andy Murray se tem sentido ao longo dos últimos oito anos", comentou, bem-humorado, o jovem Edmund, após a vitória sobre Dimitrov. Murray, que "apadrinhou" Edmund ao longo dos últimos anos no circuito, também assinalou o momento com um expressivo "Wow" no Twitter, após o match point que selou o encontro. A nova estrela do ténis britânico tem agora pela frente o croata Marin Cilic nas meias-finais, para tentar voltar a uma final de um Grand Slam, cinco anos depois dessa parceria com Frederico Silva (atual 359.º) nos juniores.