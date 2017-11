Após mais de 30 anos de ausência, Alfa Romeo está de regresso

Pub

Marca italiana está de volta ao grande circo em parceria com a Sauber, num acordo comercial e técnico. Os motores serão Ferrari

A Alfa Romeo regressa à Fórmula 1 com o nome Alfa Romeo Sauber F1 Team. Em comunicado, a empresa realça o regresso após mais 30 anos de afastamento da competição.

"A parceria inclui uma cooperação estratégica, comercial e tecnológica entre a Alfa Romeo ea Sauber F1 Team, permitirá troca de conhecimentos técnicos e de engenharia, e proporcionará novas oportunidades para as duas marcas na Fórmula 1. A partir de 2018, a equipa será conhecida como a Alfa Romeo Sauber F1 Team, o carro do próximo ano irá transportar o logotipo Alfa Romeo e o motor Ferrari de 2018", anunciou a Sauber que mostrou a sua alegria com esta ligação: "Estamos encantados por podermos anunciar este acordo a vários anos com a Alfa Romeo."



No comunicado não há qualquer referência, contudo, como neste regresso à Fórmula 1 a Alfa Romeo vai ter motores Ferrari é crível que, pelo menos, um dos dois pilotos seja italiano, em princípio Antonio Giovinazzi.