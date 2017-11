Pub

O avançado holandês nunca tinha marcado tanto até novembro. A continuar assim pode superar o seu recorde de 37 golos

Numa recente entrevista ao DN, Cristiano Piccini revelou que quando iniciou contactos para se transferir para o Sporting instalou uma app para seguir os jogos dos leões. E sempre que a abria a mensagem era irremediavelmente a mesma: "Golo de Bas Dost."

O avançado holandês, de 28 anos, pegou de estaca no xadrez de Jorge Jesus logo na sua primeira época (2016-17), e os registos desta temporada não deixam dúvidas: Bas Dost está a ter o melhor arranque de sempre da sua carreira em termos de golos marcados tendo como ponto de referência os números apresentados até final de novembro (ver tabela).

Os dois golos apontados na quarta-feira ao Olympiacos, e que foram decisivos para o Sporting alimentar esperanças de poder continuar na Champions (a Liga Europa já ficou garantida), aumentaram a contabilidade do gigante holandês para 13 golos nesta época em 19 jogos - três na Champions, nove na Liga e um na Taça de Portugal.

A continuar com esta média, Bas Dost pode tentar superar os 37 que anotou durante toda a época passada (36 pelos leões e um pelo Wolfsburgo antes de se transferir para Alvalade), pois em 2016-17, até ao final de novembro, tinha nove apontados em 15 jogos realizados e nesta época já contabiliza 13 (com mais jogos, diga-se). Em 2011-12, ainda ao serviço do Heerenveen, da Holanda, terminou também a época com 37 golos.... e até ao final de novembro contabilizava 11.

Bas Dost parece ter-se reencontrado com os golos depois de um período em que esteve seis jogos sem festejar, mais concretamente 42 dias - Olympiacos, Tondela, Moreirense, Barcelona, FC Porto e Juventus -, durante o qual chegou a ser questionado. Mas terminou a seca de golos em grande estilo, com um hat trick na receção ao Desportivo de Chaves, a 22 de outubro, no triunfo dos leões por 5-1. "Estava há muito tempo sem golos, é verdade, já estava na hora de marcar", desabafou na altura Bas Dost. Também Jesus fez questão de assinalar o fim do jejum: "Os avançados vivem de golos e quando não os fazem ficam preocupados. Os três golos dão-lhe confiança para continuar a fazer o que melhor sabe. O Bas é um jogador que depende muito dos outros, pois não é de criar jogo para si mesmo. E se a equipa não cria..."

Desde esses três golos aos transmontanos para a Liga, o holandês participou em cinco jogos e só ficou em branco uma única vez - no empate a um golo com a Juventus, no Estádio José Alvalade, na Champions League. E já leva oito golos nos últimos seis jogos em que participou.

Bas Dost está a cumprir apenas a segunda época em Alvalade. E logo no seu ano de estreia, com os 34 golos apontados no campeonato, entrou para o top 3 dos goleadores leoninos de sempre. A primeira posição ainda pertence a Yazalde, que na temporada 1973-74 terminou o campeonato com o impressionante número de 46 golos apontados. Segue-se depois Peyroteo, nos anos 1940, que em três épocas consecutivas marcou 39, 43 e outra vez 39 golos. Logo de seguida surge o gigante holandês, que na temporada transata chegou aos 34, mais do que o brasileiro Liedson, durante anos a grande referência leonina no ataque.

O avançado foi contratado em 2016 ao Wolfsburgo, da Alemanha, por dez milhões de euros (a compra mais cara da história dos leões), acrescido de um valor máximo variável, em função de objetivos, até dois milhões de euros. De acordo com o site Transfermarkt, especializado no mercado de futebolistas, o valor atual de Bas Dost são 16 milhões de euros (a cláusula de rescisão é de 60 milhões).

A intenção do Sporting é renovar por mais duas temporadas o contrato do internacional holandês, que expira em junho de 2020. Bas Dost já revelou que os leões recusaram uma proposta de 40 milhões pela sua aquisição (alegadamente da China) e que antes de se sagrar campeão não tem intenção de deixar o clube de Alvalade.