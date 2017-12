Pub

Swansea perdia com o Watford, por 1-0, aos 85 minutos, mas conseguiu dar a volta com dois golos em cinco minutos e oferecer a vitória novo treinador.

Estreia perfeita de Carlos Carvalhal no comando do Swansea. O treinador português foi a casa do Watford de Marco Silva vencer por 2-1, uma vitória surpreendente conseguida nos últimos cinco minutos do jogo numa emocionante cambalhota no marcador.

Carrillo, que já jogou no Sporting e está emprestado pelo Benfica, adiantou o Watford logo no início do jogo, com o 1-0 a manter-se até aos 85 minutos. Depois Jordan Ayew empatou para os galeses aos 86 minutos e Luciano Narsingh, após livre de Renato Sanches (voltou a ser titular) que Gomes defendeu para a frente, sentenciou a partida já no período de compensação.

Um golo que deixou Carvalhal eufórico e Marco Silva a levar as mãos à cabeça, ele que via jogar com o City de Guardiola na próxima jornada.