Inter vence em casa do AC Milan e ganha vantagem nas meias-finais

Dois golos praticamente no arranque da partida permitiram hoje ao Inter Milão vencer em casa do AC Milan por 2-0, deixando bem encaminhada a meia-final da Liga dos Campeões de futebol.

O início do encontro não podia ter corrido melhor ao Inter, que, nas rondas anteriores da prova, afastou FC Porto e Benfica, ao atingir o primeiro quarto de hora já com dois golos de vantagem, depois dos tentos de Dzeko (08 minutos) e Mkhitaryan (11).

Foram poucos mas bons, os golos da noite #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/9Ytq2IOY6m - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 10, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rafael Leão, lesionado, foi ausência de relevo no AC Milan.

A segunda mão está agendada para a próxima terça-feira (16 de maio), em casa do Inter Milão, sendo que o vencedor da eliminatória vai defrontar na final, a disputar em 10 de junho, em Istambul, quem sair do duelo entre os ingleses do Manchester City e os espanhóis do Real Madrid, que empataram 1-1 na terça-feira, em Madrid.