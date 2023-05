Inter regressa à final da Champions após nova vitória sobre o rival AC Milan

O Inter Milão está de regresso à final da Liga dos Campeões de futebol, o que não acontecia desde os tempos de José Mourinho como treinador dos nerazzuri, há 13 anos, após voltar a ganhar esta terça-feira ao AC Milan.

De regresso ao estádio Giuseppe Meazza, a meia-final 'á milanesa' fecha com dupla vitória dos pupilos de Simone Inzaghi, juntando o 1-0 desta terça-feira ao 2-0 da semana passada, confirmando ser a equipa transalpina em melhor forma, nesta fase da época.

Os carrascos de FC Porto e, depois, Benfica na Champions controlaram o jogo com bastante classe, selando a vitória com o golo do argentino Lautaro Martínez, aos 74 minutos, a concluir um bom trabalho dentro da área adversária.

O quinto choque da época entre os dois colossos de Milão é a quarta vitória do Inter, elevando a contabilidade para números que já não se viam há quase meio século.

Agora, o Inter fica à espera do adversário da final, a sair da meia que se concluirá na quarta-feira, entre Manchester City e Real Madrid.

Para o Inter, são já seis a finais na mais importante competição de clubes da UEFA (ganhou três) e, pelo que se viu esta terça-feira, é grande a vontade de em Istambul, em 10 de junho, reatar com o sucesso.

O AC Milan conseguiu recuperar para o jogo o português Rafael Leão, o que não chegou para abalar o esquema defensivo excelente do Inter, uma das suas grandes armas ao longo da época.

Rafael Leão não conseguiu ter o fulgor que já demonstrou, com poucas explosões no ataque e a evidenciar menor pujança física. Ainda conseguiu remates, um em cada parte - muito pouco para quem já foi designado o melhor avançado a atuar em Itália.

O Inter, sem grandes estrelas, vale pelo conjunto muito forte, com jogadores experientes, que jogam para o coletivo, como Lautaro Martínez, Lukaku, Barella, Dzeko e Onana.

Muito rigoroso a defender, parte com precisão para o ataque, para fazer golo, como foi o caso da jogada que rendeu a vitória desta terça-feira, em que Lukaku e Lautaro Martínez combinaram bem, ante um demasiadamente passivo Kalulu. O argentino isolou-se e rematou para a zona do primeiro poste, enganando Maignan.

Claramente superado no campeonato, perdido por larga diferença para o Nápoles, o Inter tem tudo agora para fechar a época em grande, até porque em 24 de maio joga a final da Taça, em que é favorito ante a Fiorentina.

Em Istambul, a missão complica-se, já que as opções são o especialista da Liga dos Campeões, o Real Madrid, ou o quase campeão inglês de novo, Manchester City, de Rúben Dias e Bernardo Silva.

Depois das vitórias de 1964, 1965 e 2010, aqui com José Mourinho aos comandos, o Inter procura o seu quarto título.