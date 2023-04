Inter Milão pensa em Conceição para o lugar de Inzaghi

Em vésperas do jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Champions frente ao Benfica (esta terça-feira, na Luz), a Gazzetta dello Sport noticia este domingo que Sérgio Conceição é um dos nomes na lista do Inter Milão para poder ocupar o cargo de Simone Inzaghi na próxima época

O atual treinador do Inter vive dias difíceis nos nerazzurri (está em quinto lugar no campeonato e não venceu nos últimos seis jogos) e os proprietários do clube já pensam em alternativas. Sérgio Conceição, treinador do FC Porto e antigo jogador do clube milanês, é um dos nomes em agenda.

Diz a Gazzetta dello Sport que Conceição é um nome seguido no Inter desde 2021, quando Antonio Conte deixou o Inter. Desde então ficou sempre numa short list e agora volta a ser apontado ao banco dos milaneses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda de acordo com o jornal desportivo italiano, houve já um "primeiro contacto exploratório". Mas a Gazzetta lembra que Conceição tem contrato com o FC Porto até 2024 e que Pinto da Costa não facilitará a saída do treinador que, contudo, esta temporada, já se mostrou várias vezes agastado, sobretudo pela falta de investimento da SAD em reforços de qualidade.

"Ambicioso e bem preparado, jovem mas com muita experiência internacional, e depois também bastante corporativo, no sentido de que sabe abraçar todo o projeto do clube e em troca só pede a máxima confiança dos seus dirigentes", escreve a Gazzetta.

Outros nomes apontados como possíveis sucessores de Inzaghi são Antonio Conte, livre depois de deixar o Tottenham, Roberto De Zerbi (Brighton) e Thiago Motta (Bolonha).

Conceição, recorde-se, foi jogador do Inter Milão entre 2001 e 2003. Em Itália representou ainda Parma e Lazio.