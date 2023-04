Só no último fim de semana na Liga inglesa houve dois treinadores despedidos. Graham Potter deixou o Chelsea e Brendan Rodgers foi afastado do comando do Leicester, elevando para 13 as mudanças de técnico só esta temporada na Premier League, o que constituiu um novo recorde e prova que longe vai o tempo em que a liga inglesa era sinónimo de estabilidade nos bancos.

Nas Big 5, o campeonato inglês é o que mais treinadores movimenta técnicos no banco. Além do Chelsea (vai para o terceiro da época, depois de Tuchel e Potter) e do Leicester, também Tottenham (Antonio Conte), Crystal Palace (Patrick Vieira), Southampton (Ralph Hasenhüttl e Nathan Jones), Leeds (Jesse Marsch), Everton (Frank Lampard), Bournemouth (Scott Parker), Wolverhampton (Bruno Lage), Aston Villa (Steven Gerrard) e Brighton (Andrew Crofts) mudaram de treinador já com a época a decorrer. Entre os resistentes estão os cinco primeiros classificados (Arsenal, Manchester City, Newcastle e Manchester United) e o Fulham do português Marco Silva.