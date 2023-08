Inglaterra vence anftriã Austrália e garante primeira final de um Mundial feminino

A Inglaterra apurou-se hoje pela primeira vez para a final de um Mundial feminino de futebol, ao vencer a anfitriã Austrália por 3-1, em jogo disputado em Sydney.

A formação inglesa adiantou-se aos 36 minutos, por intermédio de Ella Toone, mas as australianas reagiram e igualaram já na segunda metade, através de Sam Kerr, aos 63'.

A seleção europeia regressou à frente ao marcador aos 71, com um golo de Lauren Hemp, e sentenciou a partida aos 86, por Alessia Russo, um tento que tranquilizou as britânicas e que surgiu momentos depois de as australianas terem falhado duas claras ocasiões para empatar.

Na final, marcada para domingo, a Inglaterra vai defrontar a Espanha, numa final inédita de um Mundial feminino e que coroará igualmente pela primeira vez uma destas seleções.