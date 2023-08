Ex-autarca de Rio Maior sofre paragem cardíaca durante Casa Pia-Sporting

Um adepto de 75 anos sofreu uma paragem cardíaca e teve de ser assistido durante o jogo desta sexta-feira da I Liga portuguesa entre o Casa Pia e o Sporting, disputado em Rio Maior.

O homem em causa é o ex-presidente da Câmara de Rio Maior, o socialista Silvino Sequeira.

O incidente aconteceu à passagem do quarto de hora de jogo, na bancada do lado dos bancos de suplentes, o que obrigou à interrupção da partida durante oito minutos, para que o homem fosse assistido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ex-autarca recebeu manobras de reanimação dentro da ambulância, com recurso a um desfibrilhador, e foi estabilizado no local, tendo a paragem cardíaca sido revertida com sucesso.

Silvino Sequeira foi depois transportado para o Hospital São José, onde se encontra hospitalizado.