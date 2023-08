Hjulmand é o segundo reforço mais caro de sempre do Sporting

O futebolista dinamarquês Morten Hjulmand tornou-se este domingo na segunda contratação mais cara da história do Sporting, sendo apenas superado em dois milhões de euros (ME) por outro nórdico, o avançado Viktor Gyökeres, também contratado esta época.

O médio, de 24 anos, foi 'adquirido' aos italianos do Lecce por 18 ME fixos (mais três milhões de euros por objetivos), precisamente um mês depois de os 'leões' terem anunciado a chegada do ponta-de-lança sueco, proveniente do Coventry, por 20 ME, que logo subiu ao topo da lista dos reforços mais caros do emblema lisboeta.

Hjulmand assinou até 2028 com os leões, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros, revelou o clube. Jogará com o número 42.

"Escolhi o Sporting CP porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita História e troféus e habituado a jogar nas competições europeias", disse Hjulmand aos meios de comunicação do Sporting, durante a apresentação, realçando também que as primeiras impressões têm sido "muito boas".

Hjulmand disse ter tido "conversas muito boas" com o novo treinador, Rúben Amorin, que sente que o Sporting é como "uma família" e gostou de ver a vitória dos leões sobre o FC Vizela (3-2) no Estádio José de Alvalade, no sábado. "Foi espectacular ver o estádio e os adeptos", afirmou. "Fiquei muito feliz com a vitória e gostei do ambiente. Foi muito bom, especialmente depois do último golo. O estádio ficou ao rubro", acrescentou.

Com as chegadas de Gyökeres e Hjulmand na mesma temporada, o avançado Paulinho foi 'relegado' para o último lugar do pódio das contratações mais dispendiosas, face aos 16 ME fixos que o Sporting pagou ao Sporting de Braga por 70% do passe, em janeiro de 2021.

Nesta lista, segue-se Pedro Gonçalves, médio ofensivo que começou por custar 6,5 ME por 50% passe em 2020/21 e por quem os 'leões' pagaram mais sete milhões ao Famalicão recentemente, por mais 40%, o que elevou o negócio a um total de 13,5 ME.

Manuel Ugarte, transferido no mês passado para o Paris Saint-Germain, por 60 ME, é o quinto do ranking 'leonino', numa transação idêntica à de Pedro Gonçalves. O Sporting pagou 6,5 ME ao Famalicão por 50% do passe em 2021/22 e, desde então, adquiriu faseadamente mais parcelas aos minhotos, a última das quais no final de junho último, por dois milhões, numa transferência total de 12,5 ME por 80% dos direitos económicos.

Seguem-se o avançado neerlandês Bas Dost, adquirido aos alemães do Wolfsburgo por 11,85 ME, em 2016/17, o lateral português Rúben Vinagre, contratado ao Wolverhampton em 2021/22 por 10 ME, por 50% do passe, e o médio internacional luso Bruno Fernandes, por quem os 'verdes e brancos' pagaram 9,7 ME à Sampdoria em 2017/18.

O top 10 conclui-se com o argentino Marcos Acuña (9,59 ME), proveniente do Racing em 2017/18, e com o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste (9,5 ME), reforço contratado ao Mainz na época passada.