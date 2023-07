O avançado Viktor Gyokeres, 25 anos, está a caminho do Sporting (pode ser oficial a qualquer momento) e vai tornar-se na transferência mais cara da história dos leões. Hans Eskilsson, o primeiro jogador sueco a atuar em Alvalade, na década de 1980, aprova no DN a contratação do seu compatriota, e garante que o ponta de lança não vai sentir a pressão do dinheiro que a SAD leonina vai investir, cerca de 24 milhões de euros (com bónus incluídos) para garantir o passe junto do Coventry.

"Sei que vão pagar um valor alto. Mas não vai sentir pressão por ser o jogador mais caro da história do Sporting. O futebol atual movimenta milhões. Vemos transferências a acontecer por mais de 100 milhões, por isso 24 nem é assim tanto. Nem acho um preço exagerado para um avançado tendo em conta o contexto atual", disse ao DN o antigo atacante que representou os leões na época 1988-89, e que em Portugal representou também o Sp. Braga e o Estoril.