Guilherme Ribeiro: "Sinto que estou mais preparado"

A Praia do Cabedelo, onde hoje (chamada às 8h30) tem início o Allianz Figueira Pro, a primeira etapa da 13.ª edição da Liga MEO Surf, é de boas memórias para Guilherme Ribeiro, o campeão nacional em título. "Foi um dos sítios onde comecei realmente a tirar bons resultados. De há quatro ou cinco anos para cá, cheguei sempre à fase a eliminar. Nunca ganhei, o objetivo vai ser esse, num local que adoro e onde há todas as condições para ganhar", antecipou o detentor da licra amarela, que vem de uma pré-época longa e produtiva.

O Bom Petisco Peniche Pro, onde Ribeiro fez duplamente a festa (triunfo na etapa e na Liga), em outubro do ano passado, foi a última prova em que participou. "Estive um mês no Havai a treinar. Estou mais preparado para este início de Liga MEO e para todos os campeonatos que aí vêm", assegurou, detalhando mais sobre a viagem à Meca do surf. "Se quero ser bom, tenho de passar lá temporadas. Foi a terceira vez. Quando fui, decorria uma etapa do circuito mundial. Os tops do mundo estavam todos no Havai naquela altura. Aproveitei para fazer contactos com os meus patrocinadores, mas fora. Já sou patrocinado pela O"Neill e acabei por fazer bons contactos com a marca nos EUA", contou.

Revelando que "não ter definido o objetivo de ser campeão foi o segredo do ano passado", o capariquense de 21 anos, feitos no passado dia 8, quer manter o espírito - "Vou a todas as provas para ganhar; no fim, fazem-se as contas", defendeu -, até porque possui ambições maiores. "Os meus objetivos são muito mais do que ser campeão nacional. Quero qualificar-me para as Challenger Series. Apurando-me para esse circuito, vou viajar muito mais. Se não acontecer, vou apostar em viagens na mesma, não vou ficar pela Europa. É altura para investir, não para estar parado", reforçou. "Os meus objetivos são muito mais do que ser campeão nacional. Quero qualificar-me para as Challenger Series" Guilherme Ribeiro Campeão nacional.

Feminino com autêntico painel de luxo

O arranque da Liga MEO coincide com um grande momento do surf feminino português, levando a que o Allianz Figueira Pro conte com a presença de Teresa Bonvalot (primeira suplente do World Tour), Kika Veselko (campeã mundial júnior) e Yolanda Hopkins (campeã europeia). "Fico muito feliz por fazer parte desta geração. Quando estava a crescer não havia muitas mulheres a surfar ou para quem pudesse olhar como ídolo. Mas agora temos surfistas como a Teresa, a Francisca, entre outras, e as mais novas olham para elas. É muito importante termos essas pessoas que nos inspiram a alcançar os nossos objetivos", comentou Hopkins, "feliz" por regressar às provas nacionais.

LIGA MEO CALENDÁRIO

24/03-26/03 Allianz Figueira Pro

21/04-23/04 Joaquim Chaves Porto Pro

10/06-12/06 Allianz Ericeira Pro

23/06-25/06 Allianz Ribeira Grande Pro

27/10-29/10 Bom Petisco Peniche Pro

HISTÓRICO CAMPEÕES

2011 Vasco Ribeiro/Maria Abecassis

2012 Vasco Ribeiro/Maria Abecassis

2013 Frederico Morais/Carina Duarte

2014 Vasco Ribeiro/Teresa Bonvalot

2015 Frederico Morais/Teresa Bonvalot

2016 Pedro Henrique/Carol Mendes

2017 Vasco Ribeiro/Carol Mendes

2018 Miguel Blanco/Camila Kemp

2019 Miguel Blanco/Yolanda Hopkins

2020 Frederico Morais/Teresa Bonvalot

2021 Vasco Ribeiro/Kika Veselko