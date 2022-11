Guardiola renova contrato com o Manchester City por mais dois anos

Pep Guardiola renovou esta quarta-feira o contrato que o liga ao Manchester City por mais duas temporadas, sendo agora válido até julho de 2025.

"Estou muito feliz por continuar no Manchester City por mais dois anos", disse o treinador de 51 anos aos meios de comunicação dos campeões ingleses.

"Não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Estou feliz e confortável aqui, tenho tudo o que preciso para fazer o meu trabalho da melhor forma possível", acrescentou o catalão, admitindo que "o próximo capítulo deste clube será incrível para a próxima década".

"Desde o primeiro dia senti algo especial por estar aqui e não posso estar num lugar melhor. Ainda tenho a sensação de que podemos conseguir mais e é por isso que quero ficar e continuar a lutar por troféus", sublinhou, numa clara referência à Liga dos Campeões que é, afinal, o troféu mais desejado no clube, tendo como melhor prestação uma final perdida para o Chelsea, em 2021, no Estádio do Dragão.

O antigo técnico de Barcelona e Bayern Munique conquistou ao serviço dos citizens quatro títulos de campeão inglês, uma Taça de Inglaterra, quatro Taças da Liga e duas supertaças desde que assumiu o comando da equipa em 2016.