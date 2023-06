Guardiola diz que ninguém impediu Cancelo de rumar ao Barcelona

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse esta segunda-feira que Xavi Hernández, homólogo do FC Barcelona, ​​foi mal informado sobre a possibilidade do futebolista português João Cancelo rumar à Catalunha, uma vez que não chegou nenhuma oferta.

O treinador espanhol, que levou o clube inglês à conquista do tricampeonato, da primeira Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra, lamentou que Xavi tivesse afirmado há várias semanas, em conferência de imprensa, que o City tinha travado a ida do internacional luso para Camp Nou.

"Li que se tinha dito isso, mas informaram-no [Xavi] muito, muito mal. [O Manchester City] não recebeu mesmo uma oferta do Barça [por Cancelo]. Dissemos que tinha de sair e era indiferente para onde fosse", Guardiola garantiu, durante o primeiro dia do Puma Legends Trophy, torneio de golfe que esta semana reúne cerca de 30 ex-jogadores de futebol no Empordà Golf Club, em Torroella de Montgrí, Girona, e que é patrocinado por Guardiola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E acrescentou: "Foi para a Alemanha porque foi a sua decisão e do Bayern. Ninguém do City impediu que fosse para o Barça".

Em janeiro, o lateral direito português, de 29 anos, acabou por ser emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha, por qual se sagrou campeão.