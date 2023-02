Guarda-redes morre aos 25 anos após defender penálti

Um guarda-redes belga de 25 anos morreu este sábado à noite após ter defendido um penálti num jogo entre as equipas amadoras Winkel Sport B e o SK Westrozebeke.

Segundo os media belgas, Arne Espeel tinha acabado de defender o penálti quando caiu inanimado no relvado, sendo logo assistido pela equipa médica, que tentou realizar massagens cardíacas.

O jogo foi suspenso e Espeel acabou por morrer a caminho do hospital.

"O Winkel Sport lamenta profundamente a morte repentina do guarda-redes Arne Espeel. Desejamos à sua família e amigos as nossas mais sinceras condolências por esta grande perda. O futebol deixa de ser tão importante por um tempo", pode ler-se num comunicado do Winkel Sport, a equipa do jovem guarda-redes, nas redes sociais.