O feito foi assinalado com um elogio e o respetivo vídeo do lance no site oficial dos dragões. Diogo Pereira, guarda-redes de 15 anos do FC Porto, marcou um golo de baliza a baliza no jogo deste domingo diante do Boavista, do escalão de iniciados, que os dragões golearam por 6-0.

