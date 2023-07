Guarda-redes do PSG atacado, amarrado e roubado em casa

O guarda-redes do PSG e da seleção italiana e a companheira foram atacados em casa, situada em Paris. Um grupo de homens arrombou a porta na noite de quinta para sexta-feira e conseguiu fugir com bens no valor de cerca de 500 il euros, segundo avançou o Actu17 e confirmou a agência AFP

De acordo com esta fonte, Gianluigi Donnarumma, de 24 anos, e a companheira foram agredidos, despidos e amarrados. Depois do ataque, pelas 3h20 da madrugada, conseguiram pedir ajuda num hotel de luxo perto de casa, de onde se terão contactado as autoridades. O casal foi depois encaminhado para o hospital para receber tratamento a ferimentos ligeiros.

Os atacantes roubaram relógios, joias e outros artigos de luxo avaliados em cerca de 500 mil euros.

O zelador do prédio onde o jogador mora também terá sido atacado.

"O PSG tem confiança no sistema de justiça para encontrar os culpados o mais rápido possível", disse um porta-voz do PSG à AFP em resposta ao ataque a Donnarumma.

Vários jogadores do PSG foram alvo de assaltos nos últimos anos, incluindo Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi.

Quatro homens foram condenados a penas de prisão em janeiro e fevereiro deste ano por roubos nas residências de Marquinhos e Di Maria em 2021.