Grupo do Qatar confirma oferta para comprar o Manchester United

DN com AFP

DN com AFP

Um consórcio liderado pelo Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente do Banco Islâmico do Qatar (QIB), anunciou nesta sexta-feira que apresentou uma oferta para adquirir o Manchester United, clube da Premier League inglesa onde jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

"O Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani confirmou hoje a sua apresentação de uma oferta por 100 por cento do Manchester United Football Club", disse em comunicado à imprensa.

O comunicado não deu detalhes sobre o valor proposto na oferta pelo clube, mas o preço pode chegar a um recorde de 6 mil milhões de euros, segundo reportado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Mais detalhes da licitação serão divulgados, quando apropriado, se e quando o processo de licitação se desenvolver", diz o comunicado, acrescentando que a licitação "será completamente livre de dívidas" por meio da Nine Two Foundation de Sheikh Jassim.

"(Ele) procurará investir nas equipas de futebol, no centro de treino, no estádio e nas infraestruturas mais amplas, na experiência do adepto e nas comunidades que o clube apoia.

"A proposta planeia devolver o clube às suas antigas glórias dentro e fora do campo e, acima de tudo, procurará colocar os adeptos no coração do Manchester United Football Club mais uma vez", continua o comunicado.

"O objetivo desta oferta é que o Manchester United Football Club seja conhecido pela excelência no futebol e considerado o maior clube de futebol do mundo".

A confirmar-se, será a maior verba de sempre de compra de um clube de futebol, superando os 4,970 mil milhões que o magnata norte-americano Todd Boehly pagou pelo Chelsea.

A família Glazer, atual proprietária do clube de Old Trafford, comunicou que está interessada na venda do clube, estipulando em finais do ano passado um preço a rondar os 6000 milhões de libras. Os norte-americanos, recorde-se, compraram o Manchester United em 2005 a troco de 740 milhões de libras.

Mas este grupo qatari não é o único na corrida. De acordo com a imprensa inglesa, o milionário britânico Jim Ratcliffe, presidente do Grupo INEOS e adepto da equipa, estará também a reunir um grupo de investidores para avançar com uma oferta.

Também Elon Musk, que recentemente adquiriu a rede social Twitter, tem sido apontado como um dos interessados.