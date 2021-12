Grimaldo testou positivo à covid-19

O futebolista do Benfica Alex Grimaldo, de 26 anos, testou positivo à covid-19 depois de ter sido titular no clássico com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal, informou, esta sexta-feira, o clube da Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no Futebol Profissional", lê-se no comunicado.

O defesa espanhol foi titular no jogo de quinta-feira que terminou com a vitória do FC Porto por 3-0 e deverá falhar o próximo encontro com os dragões, a 30 de janeiro, a contar para o campeonato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Trata-se de uma reinfeção, uma vez que o jogador já tinha testado positivo ao vírus SARS-CoV-2 em janeiro.

De referir que no próximo jogo com o FC Porto o Benfica já não vai contar com Otamendi, que foi expulso no jogo que eliminou os encarnados da Taça de Portugal.

Os próximos dias vão ser decisivos para saber se Jorge Jesus pode contar com o restante plantel, tudo vai depender da testagem à covid-19.