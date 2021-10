Benfica-Paços, Sporting-Varzim e FC Porto-Feirense na Taça

Sem confrontos entre grandes ou jogos entre os mais pequenos do Campeonato de Portugal e os grandes. O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou um Benfica-Paços Ferreira, um Sporting-Varzim e um FC Porto-Feirense. Já o detentor do troféu, o Sp. Braga recebe o Santa Clara, numa ronda em que todos os grandes evitam deslocações.

Destaque para o dérbi minhoto entre o Moreirense e o Vitória de Guimarães.

Entre as 32 equipas apuradas, 15 jogam no principal escalão de futebol, 10 competem na II Liga, três na Liga 3 e quatro no Campeonato de Portugal. Leça, Olhanense, Paredes e Serpa são os orgulhosos quatro resistentes do quarto escalão do futebol português que vão jogar a quarta eliminatória.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal está agendada para o fim de semana de 20 e 21 de novembro, após a pausa para os jogos de seleções que encerra a fase de qualificação europeia para o Mundial 2022.

Jogos da 4.ª eliminatória

Penafiel-Portimonense

Vilafranquense-Mafra

Vizela-Estrela da Amadora

Leça-Gil Vicente

Casa Pia-Farense

Sp. Braga-Santa Clara

Sporting-Varzim

Alverca-Famalicão

Benfica-Paços de Ferreira

U. Paredes-Torreense

FC Porto-Feirense

Moreirense-Vit. Guimarães

Caldas-Belenenses SAD

Serpa-Estoril

Tondela-Leixões

Rio Ave-Olhanense