GP de Portugal esteve em risco, mas irá manter-se no calendário em 2024

Prova portuguesa do MotoGP foi oficializada esta tarde, em Portimão, tal como noticiado me primeira mão pelo DN. Jorge Viegas da FIM critica falta de apoios do Governo e Miguel Oliveira mostra-se agradado por poder continuar a correr em casa uma vez por ano. Diretor da prova quer parceiro para garantir três anos da prova rainha da velocidade em Portimão.