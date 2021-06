Governo britânico aprova mais de 60 000 espetadores em Wembley

As meias-finais e a final do Euro 2020 têm permissão para a presença de mais de 60 000 espetadores no Estádio de Wembley, em Londres, informou esta terça-feira o governo britânico.

No Euro 2020, Wembley recebe três jogos da fase de grupos, dois dos oitavos de final, as duas meias-finais e a final.

Foi dada uma autorização até 22 500 espetadores na fase de grupos, com o primeiro jogo de Inglaterra com Croácia (1-0) a ter 18 497 espetadores, e o segundo, diante da Escócia, a ter 20 306 pessoas.

O governo já tinha acordado um aumento para os oitavos de final até cerca de 40 000 espetadores, mas agora Wembley recebe luz verde para chegar a 75% da sua capacidade, quando o estádio londrino tem uma lotação de 90 000 lugares.

A possibilidade de mais público nas meias-finais e final levaram o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, a dizer que está "grato ao primeiro-ministro e ao governo britânico pelo trabalho árduo" em finalizar os acordos com o organismo do futebol.

O governo britânico lembrou também que será "a maior concentração de pessoas num evento desportivo no Reino Unido em 15 meses", desde o início da pandemia da covid-19.

No sábado, a UEFA tinha informado estar em conversações com as autoridades no sentido de permitirem que o país recebesse adeptos no Euro 2020, sem os obrigarem a isolamento, situação sobre a qual ainda não foram fornecidos detalhes.

No mesmo dia, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reafirmou que a sua prioridade era a "saúde pública", mais do que manter Londres como palco das meias-finais, em 6 e 7 de julho, e final, em 11 de julho, e quando se falava que as mesmas poderiam ser transferidas para Budapeste.

"Faremos tudo o que devemos fazer para proteger o país da [pandemia de] covid-19. É, evidentemente, a nossa prioridade. Vamos falar com a UEFA e ver o que eles querem e ver se podemos fazer adaptações, mas a saúde pública continua a ser a prioridade", comentou então Boris Johnson.

Já na segunda-feira, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, revelou que se opõe à realização da final do Euro2020 no estádio de Wembley, devido ao aumento significativo dos casos de covid-19 provocados pela variante Delta em Inglaterra.