Benfica voou para a liderança provisória nas asas de Rafa Silva

Os encarnados venceram o Famalicão por 3-0 e fecharam o ano de 2023 com uma boa exibição, mas com um resultado demasiado pesado para um adversário que voltou a mostrar qualidade. No 300.º jogo de águia ao peito, o extremo marcou um golo e fez duas assistências.