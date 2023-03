Gonçalo Ramos define-se como um "avançado que tem golo", que "gosta de explorar todas as zonas de finalização" e, pelos números, ninguém se atreve a questionar a autoanálise do Feiticeiro de Olhão. O avançado do Benfica bisou frente ao Club Brugge (5-1) e passou a somar 23 golos em 34 jogos esta época. Melhor do que ele só Haaland, do Manchester City (33 golos em 34 jogos), Mbappé, do PSG (30 golos em 31 jogos), Lewandowski, do Barcelona (25 golos em 31 jogos) e Marcus Rashford, do Manchester United (24 golos em 40 jogos).

Ramos é assim o quinto maior goleador das principais ligas europeias. Na lista da Bota de Ouro, que contabiliza apenas os golos marcados nos campeonatos, o camisola 88 do Benfica é o 33.º colocado, uma vez que tem 15 em 23 jornadas - e é penalizado porque um golo no Campeonato Português é menos valorizado do que na Premier League, na Bundesliga, no Calcio, na Liga Espanhola e na Liga Francesa.