Gonçalo Ramos na elite de atiradores do Benfica

O golo que Gonçalo Ramos marcou domingo em Vila do Conde valeu a vitória do Benfica frente ao Rio Ave, mas também colocou o avançado português na elite de goleadores do clube da Luz, afinal tornou-se no quinto mais jovem de sempre a marcar 25 golos em partidas oficiais numa só temporada.

Um feito que apenas foi alcançado por atiradores de elite como Guilherme Espírito Santo com 18 anos e 13 meses na época 1937/38, Eusébio por duas vezes (com 20 anos e 4 meses em 1961/62 e 21 anos e 2 meses 1962/63), José Águas também em duas épocas (20 anos e 5 meses em 1950/51 e 21 anos e 4 meses) e Arsénio (21 anos e seis meses em 1946/47).

Gonçalo Ramos atingiu os 25 golos (em 37 jogos) aos 21 anos e nove meses, sendo que há 60 anos que nenhum futebolista tão jovem conseguia atingir esta marca. Ou seja, desde Eusébio na temporada 1962/63, quando o Pantera Negra chegou aos 38 golos em 39 jogos, dos quais 23 no campeonato, onde ficou a três do melhor marcador José Torres, também do Benfica.

Refira-se ainda que Ramos está a seis golos de se tornar no jogador português com mais remates certeiros numa temporada neste século, proeza alcançada por Pizzi, que em 2019/20 marcou 30. Antes disso é preciso recuar a 1998/99, quando Nuno Gomes faturou 34 golos numa só época.

Por outro lado, Gonçalo Ramos lidera a lista de goleadores da I Liga com 17 remates certeiros, tantos quantos o companheiro de equipa João Mário, com quem deverá ter uma luta palmo a palmo até final da época, uma vez que o portista Mehdi Taremi e o gilista Fran Navarro, terceiro e quartos classificados deste ranking, já têm menos quatro golos que a dupla encarnada.

Curiosamente, João Mário e Gonçalo Ramos marcaram 48 dos 113 golos do Benfica esta temporada, em todas as competições, o que equivale a 42%. Se a isto juntarmos as assistências para golo, constatamos que João Mário teve participação em 35 golos da equipa, pois contabiliza 12 assistências, enquanto Ramos esteve em 30, tendo em conta as cinco assistências que já tem.

Quatro vitórias dão título

A vitória diante do Rio Ave deixou o Benfica mais perto do título, que pode ser celebrado se a equipa treinada por Roger Schmidt vencer os próximos quatro jogos da I Liga, a começar já com o FC Porto na próxima sexta-feira (18.00 horas), na Luz, e depois na visita a Chaves, receção ao Estoril e deslocação ao terreno do Gil Vicente.

Uma sequência complicada de jogos, até porque pelo meio realizam-se ainda os jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com o Inter Milão, com a primeira mão marcada para o dia 11 de março no Estádio da Luz.

Nos 16 jogos que realizou neste ano de 2023, os encarnados só empataram dois, com o Sporting (2-2) e o Sp. Braga (1-1), num jogo que ditou o afastamento da Taça de Portugal no desempate por penáltis. O FC Porto será assim mais um duro teste para o Benfica, até pelo histórico recente. Esse clássico poderá ser marcante para Grimaldo, que se for utilizado, tornar-se-á no terceiro jogador estrangeiro com mais partidas de águia ao peito, apenas atrás de Luisão (538) e Maxi Pereira (333).

