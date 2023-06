Gonçalo Inácio quer ficar, renovar e chegar ao teto salarial

O Sporting e o empresário Miguel Pinho, agente de Gonçalo Inácio, já conversam há algum tempo sobre uma renovação de contrato que permita ao defesa central melhorar o contrato e continuar em Alvalade. Apesar de ser muito cobiçado, o jogador aceita recusar ofertas e ficar mais um ano em Alvalade se for premiado com uma considerável melhoria salarial e chegar ao topo salarial do plantel.

Em janeiro de 2018, com apenas 16 anos, o camisola 23 dos leões assinou o primeiro contrato profissional com o clube. Nessa altura ficou ligado aos verdes e brancos até 2025, a ganhar menos de 150 mil euros limpos por época, e com um aumento de ordenado gradual, época a época - foi Campeão Nacional em 2020-21 com um dos ordenados mais baixos do plantel.

Para compensar a excelente época e repor alguma justiça salarial ao jovem a quem antecipavam um futuro promissor, o Sporting propôs aumentar a ligação por um ano, até 2026, mais do que duplicando o ordenado do defesa para cerca de 300 mil euros limpos, mas manteve cláusula de rescisão de 45 milhões, que numa futura renovação será obrigatoriamente aumentada para 60 ou 80 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para o prender mais um ano, Frederico Varandas terá de o colocar no topo salarial a ganhar um milhão limpo por época. É essa a condição de Gonçalo Inácio para prolongar a ligação com os leões. O internacional português já foi sondado por alguns clubes, casos do Liverpool, Newcastle e PSG. Também Wolverhampton e Manchester United o têm observado desde 2020. E como tem uma cláusula de rescisão que qualquer um desses emblemas tem condições de bater, para garantir que não sai já este ano, o clube quer aumentar o valor da saída a pronto. Até agora as ofertas ficaram bem longe dos 45 milhões da cláusula.

Cada vez mais sólido como jogador, o central quer dar passos certos e escolher um emblema que lhe permita jogar. Até porque está formatado para atuar no sistema de três centrais e precisará de ganhar rotinas numa defesa a quatro para ser um central mais completo e com mercado universal. Ir para um grande clube, com um bom contrato e interromper três épocas seguidas de grande evolução a titular não é o desejável, mas pode ser irrecusável, tendo em conta que recebe menos de milhão/época.

Afirmar-se na seleção

Com 21 anos (vai fazer 22 em agosto), Inácio já leva 122 jogos na equipa principal do Sporting, pela qual se estreou em 2020-21, época em que foi um dos destaques da equipa que se sagrou Campeã Nacional. Na temporada que agora terminou, o central formado nos leões apontou três golos e fez três assistências em 52 jogos.

O defesa está convocado para mais uma jornada da seleção, que se concentra domingo para o duplo compromisso de apuramento para o Euro 2024, para os jogos de Portugal com a Bósnia Herzegovina (dia 17) e a Islândia (20).

Com a chegada de Roberto Martínez, Gonçalo Inácio ganhou nova vida e foi mesmo elogiado pelo técnico espanhol após o jogo com o Luxemburgo, em Alvalade: "Gostei de ver o Gonçalo Inácio, com personalidade. Tem um perfil moderno, é esquerdino, defende acima, com muito espaço, sabe jogar com a bola em zonas altas. Já tem muitos jogos numa linha de três [no Sporting], pensei que voltando a casa seria mais fácil para ele estrear-se. Penso que era o jogo ideal. Na primeira parte esteve mais nervoso, mas no segundo tempo esteve muito bem."

Com a saída de Manuel Ugarte para o PSG pelos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão, o Sporting, embora receba apenas 42 milhões, deixou de ter a corda na garganta em termos financeiros e por isso pode fazer um investimento na continuidade de Inácio. Até porque não é garantido que Luís Neto renove. O defesa central de 35 anos termina contrato no final do mês e ainda não chegou a acordo para ficar mais um ano.

Para lá de Gonçalo Inácio, Rubén Amorim tem garantidas as continuidades de Coates, Diomandé e St. Juste no plantel para 2022-23, mas precisa de, pelo menos, quatro opções, uma vez que joga no sistema de três centrais.

isaura.almeida@dn.pt