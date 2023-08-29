Gonçalo Guedes regressa ao Benfica por empréstimo

O internacional português Gonçalo Guedes é reforço do Benfica por empréstimo até ao final da temporada. O clube já anunciou na sua rede social X (antiga Twitter) e Instagram..Twittertwitter1696584607095783852.O avançado formado no Benfica regressa à Luz cedido pelos Wolverhampton, depois de também ter estado emprestado ao Benfica a segunda metade da última temporada..Formado no Benfica, Gonçalo Guedes foi vendido ao Paris Saint-Germain em 2017, por 30 milhões de euros. O internacional português seguiu depois para o Valência onde esteve cinco anos e assinou pelos Wolves em 2022.