Golo validado por 3 centímetros e génio de Trincão dão 3 pontos ao leão

Uma vitória sem contestação. O Sporting venceu hoje o Estoril (2-0), na 22.ª jornada da I Liga, resultado de uma boa primeira parte coletiva e do aparecimento do génio serpenteante de Trincão no segundo tempo. O jovem extremo andou 45 minutos a apalpar terreno para depois se destacar com um grande golo e duas grandes jogadas num total de cinco remates (dos oito que foram à baliza).

O triunfo permite aos leões uma aproximação ao FC Porto, que perdeu com o Gil Vicente nesta jornada. A equipa de Alvalade ficou a cinco pontos do Sp. Braga (joga a esta hora com o Vit. Guimarães) e a sete pontos dos dragões. O Benfica continua a 15, na liderança do campeonato.

A partida de ontem, no Estádio José Alvalade, começou morna e tornou-se algo aborrecida (até se tornar num jogaço durante uns 20 minutos). Muito por culpa de Rúben Amorim. O treinador leonino mudou quatro peças em relação ao último jogo, sendo que uma delas foi forçada, por castigo de Ugarte... o que levou ao aprisionamento de Pedro Gonçalves no meio-campo. Mais uma vez o melhor marcador da equipa (16 golos) foi sacrificado nessa mais valia pessoal em nome de um suposto equilíbrio a meio campo e maior capacidade para sair a jogar com bola e garantir mais qualidade nas transições ofensivas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Estoril chegou a Alvalade com duas vitórias nos últimos 17 jogos - registo que ditou a saída de Nelson Veríssimo antes da visita a Alvalade, o que obrigou a o técnico dos sub-23, Pedro Guerreiro, a assumir a equipa - e privilegiou a o organização, terminando a primeira parte com apenas dois remates. Adán ainda tremeu, mas desta vez sem comprometer.

Héctor Bellerín foi uma das novidades no onze do Sporting e preferiu ser ator principal no sexto jogo de leão ao peito. O espanhol aproveitou um erro de João Carvalho para inaugurar o marcador aos 41 minutos. O jogador do Estoril falhou o corte e deixou a bola à mercê de Bellerín, que assim se estreou a marcar pelo Sporting. O lance ainda teve de ser validado pelo VAR por suposto fora de jogo e passou no teste da régua e esquadro por três centímetros!

Trincão: magia e tranquilidade

O golo premiou a melhor fase do jogo, com 20 minutos frenéticos, mas a magra vantagem não dava sossego aos leões para a segunda parte. Era preciso o tal golo da tranquilidade e Francisco Trincão tratou disso aos 51 minutos. O camisola 17 dos leões entrou na grande área driblando vários adversários e fazendo o 2-0, que colocava os leões a vencer por dois e acabava com uma seca de golos do jovem extremo. O mesmo Trincão teve o terceiro golo nos pés por duas vezes (aos 63 e aos 69 minutos). Ambos os remates após jogadas em velocidade e ambos travados por Dani Figueira.

O guarda redes visitante ia aguentando o forte e evitando que as ofertas à entrada da área não fossem ainda mais penalizadoras para a equipa, que precisa ser mais competitiva e talvez abdicar de jogar a dar tantos toques na bola. E talvez abrir caminho para chegar à baliza. Terminar o jogo sem qualquer cartão amarelo é um indicador da falta de combatividade estorilista: em 197 jogos da I Liga realizados até hoje, apenas dois terminaram sem cartões e ambos com o Estoril em campo (frente ao Benfica e ao Sporting).

A vencer por dois, Amorim fez algumas mudanças. Uma delas foi trocar Paulinho - mais um jogo sem golos e sem qualquer remate - por Chermiti, o jovem que tem tantos golo no campeonato como Paulinho (dois) e assim que entrou ficou a centímetros de marcar mais um. A outra foi descansar Coates - cumpriu o jogo 311 pelo Sporting, ultrapassando o histórico Travassos como 19.º jogador com mais jogos de leão ao peito - e fazer entrar Gonçalo Inácio.

No Estoril, Tiago Araújo entrou determinado em abanar as redes e aos 83 minutos esteve perto de o fazer, mas o poste da baliza substituiu Adán e impediu o golo da equipa estorilista, que assim somou a sexta derrota (a terceira consecutiva) nos últimos sete jogos.

isaura.almeida@dn.pt