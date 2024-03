Golo do leão Nuno Santos entre os nomeados para o prémio Puskas da FIFA

Na 24.ª jornada da I Liga 2022/23, em Alvalade, o ala esquerdino dos 'leões' abriu a contagem frente ao Boavista (3-0) com um remate de letra já dentro da área, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.