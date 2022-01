Golo de Taremi entre os finalistas do Prémio Puskas da FIFA

O golo do iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, ao Chelsea, na Liga dos Campeões 2020-21, integra os três finalistas ao Prémio Puskas, anunciou esta terça-feira a FIFA.

O pontapé de bicicleta do iraniano, marcado em jogo dos quartos de final da Champions transata, conquistada precisamente pelo Chelsea, concorre ao galardão que distingue o golo mais bonito marcado no mundo no ano que passou.

Com Taremi concorrem o checo Patrik Schick, com um tento no Euro2020, marcado ao serviço da República Checa frente à Escócia, e o argentino Érik Lamela, em golo apontado pelo Tottenham em casa do rival Arsenal, na Liga inglesa.

Na lista alargada figurava outro jogador do FC Porto, o colombiano Luis Díaz, com um tento apontado ao serviço da seleção da Colômbia ao Brasil, na última Copa América, mas este não integra os finalistas, tal como o benfiquista Valentino Lazaro que também estava nomeado com um golo marcado ao serviço do Inter Milão.

A primeira edição do galardão premiou o português Cristiano Ronaldo, então na sua primeira passagem pelo Manchester United, com um golo frente aos 'dragões', e o mais recente vencedor foi o sul-coreano Son, do Tottenham.

Os restantes finalistas aos prémios da FIFA, que serão atribuídos numa cerimónia virtual em 17 de janeiro, serão revelados ao longo dos próximos dias.