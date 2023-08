Golo de Ronaldo ajuda a colocar Al Nassr nas meias-finais

O veterano avançado, de 38 anos, inaugurou o marcador aos 19 minutos, através de um forte remate à entrada da área, e a equipa saudita chegou rapidamente ao 3-0, com tentos de Sultan Al Ghannam, aos 29, e do costa-marfinense Seko Fofana, aos 38, antes de um autogolo de Abdullah Madu fixar o resultado, aos 41.

O triunfo sobre a equipa marroquina no encontro dos quartos de final, que são disputados em uma única mão, permitiu ao Al Nassr manter-se na corrida pelo título e marcar encontro com os iraquianos do Al Shorta nas 'meias', agendadas para quarta-feira.

A outra meia-final vai opor os sauditas do Al Hilal, treinados pelo português Jorge Jesus, ao vencedor do confronto de hoje entre o Al Shabab, também da Arábia Saudita e orientado pelo neerlandês Marcel Keizer, ex-técnico do Sporting, e o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Al Hilal qualificou-se no sábado para a antecâmara da final, ao vencer por 3-1 o Al Ittihad, campeão saudita em exercício, orientado pelo compatriota Nuno Espírito Santo.

A final da Liga dos Campeões árabe realiza-se em 12 de agosto.