Goleadores. Há 27 anos que dois portugueses não acabam no topo

Tal como o campeonato, também a luta pelo troféu de melhor marcador da I Liga está em aberto... e com ligeira vantagem benfiquista. Gonçalo Ramos e João Mário lideram a tabela com 17 golos, perseguidos pelo portista Taremi, que há quatro épocas tenta ser o vencedor, e pelo sportinguista Pedro Gonçalves, que ergueu o troféu em 2020-21.

E esta temporada pode acontecer um facto raro, pois há 27 anos que dois portugueses não acabam nos dois primeiros lugares. No fim da época 1995-96, o então portista Domingos Paciência foi coroado com 25 golos, à frente do então benfiquista João Vieira Pinto, que terminou o campeonato com 18 golos. Desde então não voltou a acontecer, mas na temporada 2004-05 houve um pódio que, com o tempo, se tornou 100% português, com Liedson, João Tomás e Simão Sabrosa. No entanto, nessa altura o então avançado do Sporting ainda estava longe de se naturalizar e jogar pela seleção portuguesa (só aconteceu em 2009).

Nesta altura, e quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato, a luta maior é entre Gonçalo Ramos e João Mário, e com o avançado de 21 anos a levar uma ligeira vantagem. O camisola 88 marcou 17 golos em 25 jogos, enquanto o colega de equipa fez os mesmo número de golos em 28, daí que, se terminarem empatados, é o avançado a levar o troféu da Bola de Prata para casa. Isto a manter-se a diferença do número de partidas jogadas.

Até agora, Ramos tem menos jogos e menos minutos jogados, ou seja, precisou de menos tempo em campo para acertar na baliza (0,68 golos por jogo contra 0,61 do médio). Por outro lado, sendo o marcador oficial de grandes penalidades do Benfica, o médio pode lucrar com os golos marcados de penálti nas cinco jornadas que faltam. Dos 17 golos de João Mário, sete foram da marca dos 11 metros. Ver um médio como melhor marcador do campeonato não será inédito, uma vez que Pedro Gonçalves foi coroado há dois anos.

Gonçalo Ramos explodiu esta temporada e está a tornar-se num verdadeiro matador, podendo superar uma marca com mais de 30 anos para os lados da Luz. Desde Rui Águas (1991-92) que um avançado de raiz, português e benfiquista não é coroado. Mas para superar o feito de Rui Águas, o camisola 88 das águias tem de descolar de João Mário.

O empate pode acontecer, mas jamais prevalecerá. Desde 2011-12 que a Liga Portugal não divide a Bola de Prata. Nesse ano, Óscar Cardozo (Benfica) e Lima (Sp. Braga) dividiram a honra do primeiro lugar. Já tinha acontecido o mesmo em 2002-03 com Simão Sabrosa (Benfica) e Fary (Beira Mar), em 1983-84 com Nené (Benfica) e Fernando Gomes (FC Porto), em 1965-66 com Ernesto Figueiredo (Sporting) e Eusébio (Benfica) e em 1939-40 com Peyroteo (Sporting) e Slavko Kodrnja (FC Porto).

Há três épocas foram três os jogadores que terminaram a I Liga com os mesmos 18 golos - Carlos Vinícius (Benfica), Taremi (Rio Ave) e Pizzi (Benfica) - , com o brasileiro a levantar o troféu por ter menos minutos jogados.

Taremi vs. Pedro Gonçalves

Apesar dos dois jogadores do Benfica estarem com um ligeira vantagem sobre Taremi e Pedro Gonçalves, Gonçalo Ramos não marca há três jornadas e João Mário há quatro rondas, o que poderá dar algum alento aos perseguidores. O iraniano do FC Porto e o médio do Sporting têm exatamente os mesmo golos (15) e os mesmo 28 jogos realizados, mas o portista tem menos tempo em campo (2186 minutos contra os 2401 minutos de Pote) e isso conta como critério de desempate.

Taremi luta para ser o goleador da I Liga há quatro épocas... tendo sido sempre superado - em 2021-22 por Darwin Núñez, em 2020-21 por Pedro Gonçalves e Seferovic, e em 2019-20 acabou em igualdade com Pizzi e Carlos Vinícius, mas sem troféu.

O médio leonino já sabe o que é erguer a Bola de Prata - troféu criado em 1952-53 pelo jornal A Bola para premiar o goleador do campeonato. Foi na temporada de estreia de leão ao peito (2020-21) que o sportinguista se revelou um goleador ao marcar 23 golos - o inédito hat trick da última jornada permitiu-lhe ultrapassar o benfiquista Seferovic e ser decisivo para a conquista do título nacional.

Três guerreiros no top 10

Na lista dos dez melhores marcadores do campeonato português há ainda Fran Navarro, do Gil Vicente (13 golos em 29 jogos), e Yusupha Njie, do Boavista (12 golos em 24 jogos), além de três jogadores do Sp. Braga - Ricardo Hora (11 golos em 25 jogos), Simón Banza (10 em 26) e Iuri Medeiros (9 em 26). O top 10 dos goleadores da I Liga é fechado por Rafa Mújica do Arouca (oito golos).

Uma coisa é certa. Ser campeão, ir à Champions ou Liga Europa ou manter-se entre a elite do futebol português... todas as contas do campeonato precisam de golos. São os golos que dão pontos e são os pontos de decidem quem festeja no fim, daí que a luta do campeonato esteja também ligada ao duelo pelo troféu de melhor marcador. Nesta altura, o Benfica lidera a I Liga com 74 pontos, mais quatro do que o FC Porto (70) e mais seis do que o Sp. Braga (68). O Sporting já está fora dessa luta com 61 pontos, em 4.º lugar.

