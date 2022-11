Goleada deixa boas indicações com mobilidade e muito talento

Portugal goleou esta quinta-feira a Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, por 4-0, no único jogo de preparação para o Mundial do Qatar, que se inicia este domingo. Em Alvalade, a equipa de Fernando Santos fez uma primeira parte de bom nível, na qual marcou duas vezes, e acabou em beleza, com uma ponta final em que assinou mais dois golos, tendo o técnico experimentado um novo esquema com mais jogo interior e uma grande mobilidade no meio-campo e no qual "apadrinhou" dois novos internacionais. Ficaram boas indicações e quase ninguém se lembrou da ausência de Cristiano Ronaldo.

Para este jogo inédito, o selecionador nacional promoveu a estreia do jovem central António Silva, e logo a titular, num onze que misturou alguns titulares indiscutíveis como Rúben Dias, Bruno Fernandes e Bernado Silva, por exemplo, com opções que o técnico quis seguramente observar, tanto individualmente como a nível coletivo.

Perante um adversário africano - como será o primeiro do Mundial, o Gana, que deixou um aviso importante ao bater também ontem a Suíça (que até venceu Portugal já este ano), por 2-0 -, a seleção nacional entrou no relvado e arrancou uma primeira parte bastante bem conseguida, privilegiando muita mobilidade por parte dos médios, o jogo interior e a profundidade dadas pelos dois laterais, Dalot e Nuno Mendes. Com João Félix a partir da esquerda e Bruno Fernandes mais inclinado para a direita, com maior liberdade, Otávio e Bernardo Silva iam alternando nas missões ofensivas e defensivas, juntando-se aí a William Carvalho. E, apesar do ritmo lento dos primeiros minutos, a verdade é que Portugal não demorou a chegar ao golo, depois de dois lances em que ameaçou marcar, por João Félix (que falhou o remate após passe de Bernardo) e Bruno Fernandes (toque em habilidade que saiu perto do poste). Aos nove minutos, um passe extraordinário do avançado do Atlético Madrid desmarcou Diogo Dalot que, junto à linha de fundo, esperou pelo momento certo para colocar a bola à disposição para o seu colega do Manchester United fazer o 1-0.

Perante um adversário pouco intenso que raramente criou grandes problemas à defesa nacional (só aos 31 minutos conseguiu um remate enquadrado, por Moses, que o capitão Rui Patrício segurou sem problemas), a equipa portuguesa foi criando bons lances e algumas oportunidades para ampliar o marcador. O que acabou mesmo por acontecer aos 35 minutos, na sequência de um pontapé de penálti a castigar um braço na bola de um defesa nigeriano, após centro de Bernardo: da marca dos 11 metros, Bruno Fernandes ressuscitou o "saltinho" e não perdoou, somando o seu 11º golo na equipa das quinas (terceiro bis). E ainda antes do intervalo podia ter chegado ao hat-trick, após novo passe genial de Félix, mas acabou por chutar ao lado após passar o guarda-redes Uzoho.

Final em beleza

Com a missão cumprida, o médio "red devil" foi um dos substituídos ao intervalo, tal como Rúben Dias, Bernardo Silva e Nuno Mendes, para as as entradas de João Mário, Pepe (que passou a ostentar a braçadeira), Vitinha e Raphaël Guerreiro. Mantendo o meu sistema, a verdade é que a segunda metade foi bem menos interessante e foi já com Gonçalo Ramos em campo (segunda estreia da noite, entrando para o lugar de André Silva aos 66') que o jogo "arrebitou".

Chukweze podia ter reduzido para as Super Águias, num lance em que enganou António Silva (no seu único erro) e só foi barrado por uma excelente mancha de Rui Patrício (71'). Portugal acordou então e também ameaçou, duas vezes por João Félix - na primeira, só uma grande defesa de Uzoho impediu o golo certo. Ricardo Horta rendeu o "operário" Otávio e a Nigéria teve uma excelente oportunidade para fazer o 2-1, depois de um empurrão desnecessário de Dalot a um adversário na grande área. Emmanuel Dennis não conseguiu, todavia, enganar Rui Patrício, que desviou para o poste (81'). Do susto à goleada foi então um pulinho: duas grandes jogadas do ataque português permitiram a Gonçalo Ramos e João Mário aumentar o score para 4-0, o primeiro a passe de

Guerreiro (82'), o segundo na sequência de um cruzamento de Félix que Ramos desviou de calcanhar. Foi um final em beleza, antes de partida, esta sexta-feira, para o Qatar.