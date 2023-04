Golaço de Matheus Nunes estraga estreia de Lampard no Chelsea

O médio internacional português Matheus Nunes marcou este sábado o golo da vitória do Wolverhampton por 1-0 na receção ao Chelsea, que, na estreia de Frank Lampard, somou o quarto jogo seguido sem vencer na Liga inglesa.

Em jogo da 30.ª jornada, Matheus Nunes selou o triunfo logo no primeiro tempo, aos 31 minutos, da equipa comandada pelo espanhol Julen Lopetegui, que apostou em José Sá, Nelson Semedo, Toti e Podence no onze, além do antigo médio do Sporting - João Moutinho ainda entrou aos 64.

COMO LHE PEGA, MATHEUS



@premierleague | @Wolves 1 x 0 @ChelseaFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/ApmDmHXpi1 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 8, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos blues, que vão visitar o campeão europeu Real Madrid na próxima quarta-feira (dia 12), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, agora orientados por Frank Lampard, João Félix foi titular.

Os wolves subiram provisoriamente ao 12.º lugar, com 31 pontos, imediatamente atrás do Chelsea, que soma 39.

Noutros campos, o Manchester United (dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes) venceu o Everton, em casa, por 2-0 (golos de McTominay e Martial). Já o Fulham, do treinador Marco Silva (que não esteve no banco devido a castigo) e dos jogadores Cédric Soares e João Palhinha (que foram titulares), perdeu por 1-0 frente ao West Ham, em casa. Os londrinos continuam assim no 10.º lugar, com os mesmos pontos do Chelsea

Domingo será dia de jogo grande, com o Liverpool a receber o líder Arsenal, às 16.30.