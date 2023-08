Gil Vicente eficaz e equilibrado goleia Portimonense a abrir I Liga

O jogador do Gil Vicente, Gabriel (C) festeja o quinto golo da equipa.

O Gil Vicente goleou este sábado o Portimonense por 5-0, num encontro da jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol em que foi mais eficaz numa primeira parte nivelada e aproveitou as fragilidades defensivas algarvias na segunda.

No início da quarta temporada ao serviço do clube de Barcelos, Fujimoto desequilibrou uma primeira parte sobretudo jogada no meio-campo, com golos aos nove minutos, de grande penalidade, e aos 45+5, antes de os gilistas dilatarem o resultado com golos de Pedro Tiba, aos 58, de Tidjany Touré, aos 72, e de Gabriel Pereira, no último lance, aos 90+5.

Líder provisório do campeonato, face aos três pontos e ao saldo positivo de cinco golos, o Gil Vicente deu sequência à recente tendência de iniciar o campeonato a vencer em casa, registada entre as épocas 2019/20 e 2021/22, no primeiro jogo para a competição sob o comando do treinador Vítor Campelos, oriundo do Desportivo de Chaves.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com quatro reforços em cada uma das equipas titulares, minhotos e algarvios circularam a bola pausadamente em vários momentos da primeira parte, mas quebraram essa toada por duas vezes nos 10 minutos iniciais.

Os alvinegros criaram a sua ocasião mais flagrante aos quatro minutos, quando Sylvester Jasper ficou isolado no 'coração' da área gilista e rematou ao lado, enquanto os 'galos' beneficiaram de uma grande penalidade na primeira vez em que entraram na área contrária, ao minuto oito, após Pedrão derrubar Leonardo Buta.

Encarregado de converter o penálti, Fujimoto rematou para o lado contrário ao escolhido pelo guarda-redes Vinicius Silvestre e deu ao Gil Vicente uma vantagem que controlou até ao intervalo, face à escassez de lances junto às balizas.

A produção ofensiva da equipa treinada por Paulo Sérgio cingiu-se, desde então, a um remate acrobático de Rildo Filho ao lado, aos 22 minutos, e a um outro de Paulo Estrela à figura de Andrew, aos 45.

O Gil Vicente, por seu turno, ameaçou dilatar a vantagem num remate ao lado de Roko Baturina, aos 42 minutos, antes de Fujimoto 'bisar' no último lance da primeira parte, com um remate colocado à entrada da área a finalizar um contra-ataque.

O Portimonense esboçou uma reação nos primeiros minutos da segunda parte, materializada num remate à malha lateral exterior de Sylvester Jasper, mas 'pagou' o espaço cedido junto à sua área com o terceiro golo sofrido, num lance em que Pedro Tiba teve tempo para progredir, para se enquadrar com a baliza e atirar ao ângulo inferior esquerdo.

Na última meia hora, a formação de Barcelos tornou-se 'dona e senhora' do jogo e dilatou a vantagem em mais um contra-ataque, finalizado pelo reforço Tidjany Touré, que entrara em campo aos 66 minutos, para render Marlon Douglas.

O Gil Vicente selou o resultado no último lance da partida, com um desvio de Gabriel Pereira à 'boca' da baliza na sequência de um pontapé de canto, anulado por fora de jogo antes de o árbitro Cláudio Pereira consultar o videoárbitro e reverter a decisão.