Giggs vai a julgamento acusado de violência sobre duas mulheres

Ryan Giggs, antiga glória do Manchester United e selecionador do País de Gales, vai a tribunal para a semana, na quarta-feira, acusado por duas mulheres de assédio sexual e comportamento violento, segundo anunciou esta sexta-feira a procuradoria. As mulheres em causa são Kate Greville, 36 anos, antiga namorada de Giggs, e uma outra de 20, que se julga ser irmã da antiga companheira.

O antigo internacional galês foi numa primeira instância acusado apenas por uma mulher, mas a procuradoria acabou por acrescentar uma segunda queixa ao processo. "Uma acusação de assédio e agressão a uma segunda mulher também foi acrescentada. O senhor Giggs deverá comparecer perante os magistrados do Tribunal de Manchester e Salford na próxima quarta-feira, 28 de abril", refere o comunicado da procuradoria.

A 10 de março, a federação galesa anunciou que Giggs iria falhar o arranque da fase de apuramento para o Mundial2022 de futebol, por estar acusado de violência doméstica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Federação e Ryan Giggs concordaram que o selecionador nacional não estará envolvido na próxima pausa internacional", lia-se num comunicado do organismo.

O antigo jogador do Manchester United foi detido em novembro do ano passado depois de um episódio de alegada violência doméstica com a sua companheira e desde aí que estava temporariamente afastado do comando técnico dos dragões vermelhos.

Na altura, o técnico de 47 anos rejeitou todas as acusações e afirmou que estava a cooperar com as autoridades durante a investigação.

"O senhor Giggs nega todas as acusações de agressões feitas contra si", referiu o porta-voz do técnico, em comunicado, acrescentando que o antigo jogador do Manchester United estava a colaborar com as autoridades e que iria continuar a auxiliar as investigações em curso.iria