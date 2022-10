Garra do Santa Clara trava FC Porto em jogo equilibrado

Santa Clara e FC Porto empataram este sábado a uma bola no estádio de São Miguel, num jogo equilibrado, a contar para a 11.ª jornada da I Liga de futebol, em que a garra dos açorianos travou os 'dragões'.

Com o resultado, o Santa Clara chega aos nove pontos e o FC Porto, que faz 23, pode-se atrasar na perseguição à liderança do Benfica.

Os 'azuis e brancos' tiveram uma entrada forte no jogo, coroada com um golo logos aos três minutos. Após um livre cobrado por Bruno Costa, o central Fábio Cardoso apareceu na área para inaugurar o marcador frente à sua anterior equipa.

Com o golo precoce, o campeão nacional ficou confortável no encontro, passando a dominar a posse de bola e instalando-se no meio campo contrário. Mesmo sem imprimir grande intensidade, a equipa de Sérgio Conceição conseguiu criar vários lances de perigo, explorando as fragilidades da defesa açoriana.

Aos 13 minutos, por exemplo, Galeno, livre de marcação dentro da área, não acertou com a baliza e rematou por cima. Aos 28 minutos, os forasteiros só não ampliaram a vantagem porque Gabriel Batista realizou uma grande defesa a remate de Evanilson e, seis minutos depois, foi Otávio quem esteve perto do golo, após uma jogada estudada de bola parada.

Ao longo da primeira parte, o Santa Clara apostou nas transições ofensivas e conseguiu penetrar no espaço entre as linhas mais recuadas do adversário, mas, apesar de algumas iniciativas perigosas, não conseguiu ter critério no último passe.

Na segunda parte, o FC Porto manteve o domínio da posse de bola, mas o Santa Clara conseguiu subir no terreno e afastar o encontro da sua área, equilibrando a partida.

Numa exibição desinspirada de parte a parte, os açorianos estiveram perto do golo aos 69 minutos, através de um excelente remate de Gabriel Silva que obrigou Diogo Costa a uma grande defesa.

O Santa Clara não desistiu de procurar o empate e o golo iria chegar aos 83 minutos. Boateng, após um canto, apareceu para cabecear para o fundo das redes contrárias, restabelecendo a igualdade no marcador e recompensando a determinação do conjunto açoriano.

Os 'azuis e brancos' ainda ameaçaram aos 89 minutos, através de uma cabeçada de Taremi para uma grande defesa de Gabriel, mas o resultado não iria sofrer mais alterações até ao final.