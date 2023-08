Ganhar o ordenado mínimo entre as exigências de Santi Cazorla para jogar no Oviedo

Santi Cazorla é reforço do Real Oviedo. Aos 38 anos, o jogador assinou um contrato de apenas uma temporada e isso é notícia por várias razões. O bicampeão europeu por Espanha (2008 e 2012) aceitou jogar na segunda divisão espanhola, depois do clube que o formou e onde jogou até 2003 satisfazer as suas excêntricas exigências.

Desde logo, receber o ordenado mínimo estipulado pelo contrato coletivo de trabalho em vigor no escalão secundário do futebol espanhol: 93 mil euros por época... 6643 euros por mês!

Além disso, o médio abriu mão de todos os direitos de imagem a favor do clube do seu coração e com uma única condição: 10% da venda das camisas com o seu número e nome serão tem de ser inteiramente investido no futebol de formação do emblema azul de Oviedo.

O regresso de Cazorla já foi oficializado, com o Oviedo a publicar um vídeo em que o cantor Melendi dá as boas vindas a "Santi" e o jogador aparece a dizer: "Nunca é tarde para regressar."

Jogou no Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal e no Al Sadd do Qatar. Tem mais de 450 jogos nas pernas e um percurso brilhante, com destaque para oss dois campeonatos da Europa de seleções com La Roja, camisola que vestiu por 81 vezes vezes.

O futebolista sempre mostrou interesse em terminar a carreira desportiva na equipa azul, algo que os novos donos do Oviedo, o Grupo Pachuca, viram com bons olhos, contando já com o extraordinário impacto mediático da contratação.

Santi Cazorla é a nona aquisição da época para o emblema asturiano, que ainda sonha com o regresso de Juan Mata, atacar a subida à primeira divisão espanhola.