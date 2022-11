"Ganhar o mundial? Seria espetacular, seria o sonho"

Cristiano Ronaldo disse esta segunda-feira que já está recuperado para entrar em campo no primeiro jogo de Portugal frente ao Gana no Mundial do Qatar, na quinta-feira (dia 24), depois de um pequeno problema de saúde que o levou a estar ausente no encontro com a Nigéria, antes da seleção partir para a competição. "Sinto-me bem. Tenho feito bons treinos, eu e a equipa, e sinto-me preparado para começar o Mundial da melhor maneira".

Na conferência de imprensa, Ronaldo assegurou que o ambiente na seleção é "excelente, não há problemas", e que a entrevista polémica em que criticou o Manchester United "não vai influenciar" aquilo que a equipa quer nesta competição, que é vencer.

Sublinhou que "o grupo está bem", que é uma equipa unida, com "ambição muito alta" e que a entrevista a Piers Morgan, na qual criticou o clube inglês e o treinador Erik ten Hag, não vai "abalar" o grupo. "Estamos todos de corpo e alma na seleção", assegurou Ronaldo no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

"O 'timing é sempre o timing. Para vocês é fácil opinar, escrever. Não tenho de pensar no que outros pensam. Tenho a certeza absoluta de que não vai influenciar o desempenho da seleção e não serão influenciados pelo que os outros dizem ou escrevem. O grupo está blindado, é um grupo unido, todos querem jogar. Não vai abalar nada", garantiu Cristiano Ronaldo

Referiu ainda que fez uma "brincadeira" com Bruno Fernandes, companheiro na equipa do Manchester United, por este ser um dos que chegou mais tarde aos trabalhos da seleção, desvalorizando as especulações de que a relação entre ambos estaria afetada pela polémica entrevista, depois de divulgadas imagens no balneário da equipa das quinas.

"Sei que as pessoas gostam de mim e não é com um leque de críticas que me deitam abaixo. Nestas fases finais há sempre momentos, polémicas. Foi a brincadeira com o Bruno [na chegada à seleção], também a situação com o Cancelo, que estava em baixo pelo lance com o [João] Félix no treino. Foi mais uma polémica, mas já estou habituado", lamentou.

Disse ainda que o "caso Cristiano está encerrado" e pediu aos jornalistas para não fazerem perguntas sobre ele aos outros jogadores da seleção.

"Ganhar o mundial? Seria espetacular, seria um sonho", admitiu o internacional português, referindo, contudo, que é preciso ir "com calma". É preciso primeiro pensar no primeiro jogo frente ao Gana, defendeu.

"Acredito muito que a nossa seleção tem um potencial enorme", destacou. E acredita que pode ganhar a competição? "Isso veremos, tenho essa esperança, esse feeling, mas há que pensar com calma, pensar no grupo primeiro, no primeiro jogo com o Gana". Para Ronaldo, a estreia de Portugal no Mundial é muito importante e o primeiro encontro é difícil porque é essencial "começar bem, com o pé direito para ganhar confiança e, a partir daí, é ir devagarinho".

Sobre se Portugal é a melhor seleção, o jogador respondeu que a resposta só irá chegar no final. Defende que "quem ganha é que a melhor seleção" da prova. Realça que "a exigência é muito grande", mas voltou a repetir que é necessário pensar com calma e que primeiro estão os jogos da fase de grupos. "Para ganharmos a competição, temos que ser os melhores e, se acreditamos que somos os melhores, temos que mostrar dentro de campo", considerou.

Este é o quinto Mundial de Ronaldo, de 37 anos, e poderá ser o último da carreira do jogador que garante não ter responsabilidade acrescida. "Tenho sempre responsabilidade. Como jogador, como amigo, como pai, faz parte do meu quotidiano a pressão", declarou. Disse que se sente "capacitado para assumir as pressões" quando tem de as assumir".

Questionado sobre se a já antiga discussão sobre quem é o melhor jogador do mundo, se ele ou Lionel Messi (Argentina), que já anunciou que este seria o último Mundial, o português acredita que "mesmo se ganhasse o Mundial haveria sempre esse debate".

Numa alusão a uma publicidade em que os dois surgem a simular o jogo de xadrez, Cristiano Ronaldo, que está "extremamente otimista", admitiu: "gostava de ser eu a fazer xeque-mate no futebol, seria mágico, um sonho para mim"

Referiu que está numa das competições de futebol mais importantes e, como disse anteriormente, "era um sonho ganhar". "Também continuo a dizer que se não ganhasse mais nenhum troféu até ao final da minha carreira estaria orgulhoso do que fiz".

Voltou a afirmar que não segue os recordes, que são os recordes que o seguem. "Bater o recorde do nosso Eusébio seria especial, mas não é algo que me tire o sono", disse Ronaldo, referindo-se ao maior número de golos que um português marcou numa fase final de um Mundial.

O antigo avançado continua a ser o jogador português com mais golos em mundiais, tendo assinado nove tentos na edição de 1966, a única que disputou. Já Ronaldo conta com sete golos em quatro fases finais (2006, 2010, 2014 e 2018), podendo ultrapassar Eusébio no Qatar.

De acordo com o jogador, Brasil, Argentina, França e Alemanha são as favoritas à vitória, mas recordou que, em 2016, ninguém dava nada por Portugal e, afinal de contas, ganhámos". "Pode haver surpresas e espero que neste mundial possa haver surpresas outra vez."

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

Com Lusa

Notícia atualizada às 09:30