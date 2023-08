"Ganhar ao Vizela" para dar sentido à candidatura ao título desde a 1.ª ronda

"O nosso objetivo é ganhar ao Vizela e ganhar todos os títulos em Portugal. Depois do Vizela, pensar no jogo com o Casa Pia. O Sporting é candidato ao título. Sinto que a equipa é capaz e acredito nisso. É o nosso objetivo. É pensar jogo a jogo. Sabemos que o campeonato é muito difícil. Temos de baixar a média de golos sofridos em relação à temporada passada". Foi assim, sem rodeios que Rúben Amorim lançou o campeonato versão 2023-24, que amanhã começa para o Sporting, no Estádio José Alvalade, diante do Vizela (20.30, Sport TV).

Apesar de "bem planeada", a pré-época não conta para as contas do campeonato, por isso "o objetivo é ganhar já ao Vizela", segundo o técnico leonino, feliz por ter mantido a base da equipa: "Vendemos Ugarte, mas a base ficou e ajuda-nos a dar um passo em frente. Tivemos um reforço, podemos ter mais um. Vejo equipa bem preparada para começar o campeonato."

Chermiti foi ontem anunciado como reforço do Everton (ver caixa). "Olhámos para as características, temos dois avançados, mais o Rodrigo Ribeiro. O Chermiti era quem esticava o jogo, agora temos o Gyökeres. Estando claramente à frente dele, o Chermiti teria menos espaço. Tendo esta oportunidade de fazer um encaixe... Obviamente que gostávamos de ter jovens criados no nosso clube, mas é bom sinal. Temos de fazer estas vendas, para não perder titulares e base da equipa. Vamos crescendo assim. Foi uma escolha do clube deixar o Chermiti ir para o Everton", explicou o treinador.

"Quanto a reforços, só vou falar do Viktor Gyökeres, porque é o único. É um avançado que, para lá dos golos - que não ligo tanto como vocês -, dá à equipa capacidade para jogar mais baixa, de ter um avançado que pode fazer a jogada sozinho em transição. Somos mais ameaçadores, com características diferentes, mais completos", disse, sem confirmar a contratação do médio Hjulmund, que chega hoje a Lisboa para assinar pelos leões.

Filosofia não mudou

Querendo mudar de ciclo e recusando falar do 4.º lugar da época passada e do que se passou na Supertaça com Sérgio Conceição (recusou abandonar o banco depois de ser expulso), Rúben Amorim garantiu que a filosofia do clube não mudou e que os jovens vão continuar a ter oportunidades apesar das contratações sonantes.

E disse ainda não estar "nada preocupado" que lhe tirem o tapete, leia-se vendam um jogador importante até ao fim do mercado (dia 31) como aconteceu na época passada com Matheus Nunes: "Foi uma fase diferente, esta não é assim. Posso dizer que já houve propostas, muitas delas altas, por outros jogadores e eles não foram vendidos. O nosso mercado de vendas está feito, falei com Hugo Viana e Frederico Varandas e acredito neles."

O que se passa com St. Juste? "Não há muito a explicar. Estamos a tentar pô-lo na melhor forma possível. Já teve alguns problemas. Perdeu uma pré-época, foi operado aos ombros e uma lesão muscular complicou tudo. É um jogador de classe mundial. Não vou dizer mais do que isso, não vou confirmar o que teve [cirurgia ao joelho] ou deixou de ter...", atirou sem explicar se conta com o defesa central e para quando.

Já Pote ficou em Alvalade e pode "variar entre o meio-campo e a frente de ataque", porque haverá jogos em que o treinador precisará de mais um médio a ajudar os jogadores da frente: "Pote não pode contar jogar sempre na frente ou sequer jogar sempre. Pote vai variar funções de jogo para jogo."

Numa conferência de Imprensa marcada pelas questões do mercado de transferências, o treinador do Sporting deixou ainda rasgados elogios ao diretor desportivo, Hugo Viana, por conseguir "vender bem o projeto do Sporting" e convencer jogadores de nível mundial a querer vir jogar para Portugal, para uma equipa que terminou em 4.º lugar."

Mas, agora, "o importante é ganhar ao Vizela, senão não adianta de nada".

