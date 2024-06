Galeno repete eleição de melhor jogador da jornada da Liga dos Campeões

Numa votação feita pelos adeptos durante os últimos dias no sítio oficial do organismo, o avançado do FC Porto, de 26 anos, bateu a concorrência do argentino Ángel Di María, que joga pelo campeão nacional Benfica, do brasileiro Samuel Lino, vinculado ao Atlético de Madrid, após ter despontado pelo Gil Vicente, e do espanhol Joselu, do Real Madrid.