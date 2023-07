Futsalista brasileiro de 21 anos que jogava em Portugal morre num acidente de viação no Rio

Lucas Azevedo, jogador brasileiro de 21 anos, da Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança faleceu na madrugada desta segunda-feira, vítima de um acidente de viação no Rio de Janeiro, que resultou de outros três feridos que iam consigo no carro e que já estão nos hospitais Souza Aguiar, no Centro, e Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com testemunhas, o jovem jogador de futsal tinha saído de uma festa em São Cristóvão e voltava para casa da mãe, em Piedade, numa viatura TVDE.

O motorista, que acabou por fugir em direção à comunidade de Manguinhos, perdeu o controlo da viatura e embateu num poste na estrada, sentido Del Castilho.

"O momento é de profunda consternação e, como tal, faltam-nos as palavras", reagiu o clube de Castelo Branco nas redes sociais. "À família enlutada, com a qual partilhamos esta profunda dor, os nossos sentidos pêsames. Conservaremos todos os momentos que contigo vivenciámos perto dos nossos corações. Nunca te esqueceremos, Lucas Azevedo", refere ainda.

A Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança garantiu a subida ao segundo escalão do futsal português, com o título de campeão da III Divisão.