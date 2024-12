Futebolistas espanholas mantêm 'greve' à seleção e rejeitam convocatória

As 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 campeãs do mundo, pediram à Real Federação Espanhola de Futebol a reestruturação do organigrama do futebol feminino e asseguraram que as mudanças feitas "não são suficientes" para que se sintam "em lugar seguro".