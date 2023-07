Futebolista inglês Mason Mount é reforço do Manchester United

O futebolista internacional inglês Mason Mount, de 24 anos, assinou contrato por cinco épocas, até junho de 2028, com mais uma de opção, com o Manchester United, informaram esta quarta-feira os 'red devils'.

"Mason Mount juntou-se ao Manchester United num contrato até junho de 2028, com mais um ano de opção", afirmou o clube na sua página oficial na internet.

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! #MUFC - Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O médio chega ao United, equipa que inclui os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, depois de quatro temporadas na equipa principal do Chelsea, pela qual conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes.

O jogador Mason Mount fez a sua formação no Chelsea, desde os escalões de infantis, até chegar aos seniores, sendo nas primeiras duas épocas neste escalão emprestado aos neerlandeses do Vitesse e ao Derby County.

"Nunca é fácil deixar o clube no qual crescemos, mas o Manchester United é uma oportunidade de um novo desafio entusiasmante para a fase seguinte da minha carreira. Joguei contra eles e sei o quão fortes são", declarou o jogador, citado pelo Manchester United.