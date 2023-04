Frank Lampard é o treinador do Chelsea até ao final da época

O antigo internacional inglês Frank Lampard regressa ao comando técnico do Chelsea, cargo que ocupará até final da temporada, informou o 11.º classificado da Liga inglesa de futebol esta quinta-feira.

"O Chelsea FC anuncia que Frank Lampard será o treinador até final da época", comunicaram os 'blues', com o antigo médio a ser o terceiro técnico da temporada, após os despedimentos do alemão Thomas Tuchel, em setembro, e de Graham Potter, no domingo.

Watch Frank Lampard look ahead to #WolChe. https://t.co/qXUZiGYwHZ - Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Lampard, que tem uma carreira emblemática enquanto jogador do Chelsea, com o qual venceu três campeonatos e uma Liga dos Campeões, regressa a Stamford Bridge novamente como treinador, depois de também o ter sido entre 2019 e 2021.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Frank, no regresso a Stamford Bridge. Frank integra o Hall of Fame da Liga inglesa e é uma lenda neste clube", referiram em comunicado os proprietários do emblema londrino, Todd Boehly e Behdad Eghbali.

Na mesma nota, indicam que continua o processo para encontrar um treinador, mas que a opção por Frank Lampard foi no sentido de ter um "plano estável" para o que falta disputar nesta época, em que está a meio da tabela na Liga e nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Chelsea fez um grande investimento no mercado de inverno, em que contratou vários jogadores, entre os quais Enzo Fernández ao Benfica, por 121 milhões de euros, mas também João Félix, por empréstimo do Atlético de Madrid.

No sábado, os 'blues' visitam o Wolverhampton, em jogo da 30.ª jornada da Liga, e na quarta-feira o Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da 'Champions'.