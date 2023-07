Francisco Neto: "É um marco histórico, mas nada está garantido"

Francisco Neto diz que o triunfo de Portugal sobre o Vietname, que significou a primeira vitória da seleção portuguesa num Mundial Feminino, "significa imenso, para a federação, todos os colaboradores, todas as jogadores, do presente, do passado e do futuro, e de todos os clubes".

"É uma felicidade imensa estar aqui e ainda mais poder competir e vencer. Estou muito feliz por toda gente, especialmente por este grupo especial", acrescentou.

Sobre o jogo, o selecionador nacional lamentou a ineficácia da equipa durante a partida da segunda jornada do Grupo E, disputado em Hamilton, na Nova Zelândia. "Entrámos muito focados. Queríamos ter a bola e ir para o golo o mais rápido possível. Tivemos boas oportunidades nos primeiros minutos e, à terceira, a Telma marcou. Marcámos dois golos, mas poderíamos ter marcado mais golos", afirmou.

"Fomos eficazes no ataque à baliza e ficaria mais preocupado se não criássemos oportunidades. Fico contente pela forma como chegámos à baliza, o critério que tivemos. Nos últimos jogos, o Vietname não tinha concedido tantas oportunidades. Fomos felizes e competentes em marcar cedo", acrescentou.

Francisco Neto explicou também porque fez sete alterações no onze inicial. "Quando escolhi as 23 jogadoras, sabia que todas estariam prontas. Esse é o meu trabalho. Das 23, 22 já jogaram, o que é espetacular. Todas entendem que são importantes e nós acreditamos em todas. Fizemos as sete alterações em função do que sentimos que eram as jogadoras que poderiam dar a melhor resposta a estas adversidades, às referências individuais, ao ter menos espaço. Jogámos com médias com mais móveis, com um pé esquerdo por fora [Joana Marchão], com a Lúcia que cruza bem e é agressiva e com a Telma que tem finalização", frisou, sem prometer nova revolução frente aos Estados Unidos.

"Contra os Estados Unidos [na terceira jornada do Grupo E, na terça-feira, em Auckland], faremos algumas alterações, não sei se sete. Se fizer 11, confio. Vai depender da estratégia. O jogo com os Estados Unidos vai ser totalmente diferente. Queríamos chegar ao último jogo a depender só de nós e conseguimos. No treino de amanhã [sexta-feira), vamos começar a pensar nisso", vaticinou.

Francisco Neto agradeceu ainda as palavras do Presidente da República. "Ele está sempre connosco, com mensagens antes do jogo e telefonemas depois. Ficamos felizes e agradecidos. Na viagem até ao hotel, vamos festejar, mas depois temos de descansar e dormir, pois amanhã [sexta-feira] há treino. É um marco histórico, mas nada está garantido. Não viemos cá só para isto. O jogo também teve coisas menos positivas, que temos de melhorar. No final, às jogadoras, disse o que sentia, que sempre que somos coletivas, unidas e disponíveis celebramos melhor. E parabéns ao grupo, já que todas têm o seu papel e contamos com todas", salientou, esfriando as emoções.