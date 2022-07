Francês Warren Barguil é a sexta 'baixa' por covid-19 na 109.ª edição

O francês Warrend'Oisans ( Arkéa Samsic ) tornou-se hoje o sexto ciclista a abandonar a Volta a França por estar com covid-19 , dois dias o mais combativo da etapa que acabou no Col du Granon .

"Warren Barguil Barguil não vai verificar esta manhã na 13.ª etapa da Volta a Fraca devido a um teste positivo à covid-19 covid-19 . Os nossos outros sete corredores testaram todos, Wawa Wawa ", lê-se na conta oficial do Twitter da equipe francesa.

O trepador francês esteve em destaque há dois dias, na 11.ª etapa da 109.ª edição da 'Grande Boucle ', ao atacar os seus companheiros de fuga a mais de 50 quilómetros da meta, em plena subida ao Galibier , para só ser a 4,00 metros do cum e do Col do Granon , onde a foto terminou com a vitória do então camisola amarela Jonas Vingegaard ( Jumbo-Visma ).

Eleito na quarta-feira, depois de terminar na 0.ª posição, o vencedor da camisola da montanha no Tour017 e duas vezes 10 . durante a descida da Croix-de-Fer , ficando ferido na anca e no ombro direito.

Barguil era 24.º, a mais de 42 minutos de Vingegaard, o segundo mais bem geral da Arkéa Samsic, depois do colombiano Nairo Quintana, que é sexto, a 03.58 do amarelo.

O francês de 30 anos junta-se na lista de 'baixas' por covid-19 aos compatriotas Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Guillaume Martin (Cofidis), ao norueguês Vegard Stake Laengen e ao neozelandês George Bennett, ambos da UAE Emirates, e ao australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco).